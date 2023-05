Feuerwehr rettet verängstigte Katze vom Dach

Donnerstagabend hat eine Katze einen Dachspaziergang gemacht und sich nicht mehr zurückgetraut.

Die Katze wohnt mit ihrer Besitzerin im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Bei dem schönen Wetter plante der kleine Tiger über die Dachterrasse noch eine kleine Erkundungstour zu machen. Nach dem Besuch mehrerer Nachbardächer traute sich die Katze aus unbekannten Gründen jedoch nicht mehr zurück auf die heimische Terrasse.

Versuche, den Tiger mit Leckerlis und Spielzeug anzulocken, blieben leider ohne Erfolg. So rief die Besitzerin nach rund vier Stunden die Feuerwehr und bat um Hilfe.

Als kurze Zeit später die Einsatzkräfte einer Drehleiter eintrafen, stellten sie fest, dass sie mit dem großen Gefährt nicht an die Dachfläche gelangen können, auf der das Tier saß. So forderte der Einsatzleiter noch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug an. Hier konnte sich einer mit einem Klettergurt gesichert über die Dachfläche auf zur Katze machen. Mit dem heimischen Korb und ein paar Leckerlis bewaffnet ließ sich das verängstigte Tier vom fremden Feuerwehrmann einfangen.

Vertrauensvoll und wohlbehütet konnte der Stubentiger der Besitzerin wieder übergeben werden.