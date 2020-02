Filserball 2020: Christian und Felix Neureuther neue Ehrenfilser

Da die Karten für den Filserball nur über die Mitglieder der „Filser-Buam“ vergeben werden, zieht die Veranstaltung jedes Jahr viele fesche Madln und Buam aus der Münchner Gesellschaft an, und der Flirtfaktor gilt als extrem hoch! Getreu dem Motto: „Nur, wer einen Filser kennt, ist drin!“. In diesem Jahr fand der Trachtenball am 14. Februar 2020 zum zweiten Mal im Paulaner am Nockherberg statt.

Veranstalter des beliebten Filserballs sind die „Filser-Buam“, ein Verein, der sich der Erhaltung, Pflege und Förderung des Bayerischen Brauchtums verschrieben hat und nach Ludwig Thomas legendärer Figur des königlich-bayerischen Landtagsabgeordneten Josef Filser benannt wurde. Die Zahl der zumeist sehr prominenten Mitglieder des Vereins ist auf 49 limitiert und aktueller Präsident ist Christian Schottenhamel, der Wirt des Paulaner am Nockherberg. Ergänzt wird der Männerreigen von den Jungfilsern.

Jedes Jahr wird auf dem Ball ein Ehrenfilser ernannt und bekommt Bayerns wohl begehrteste Kopfbedeckung verliehen, den Filserhut mit der markanten weißen Adlerfeder. 2019 ging die Auszeichnung an den einzigen deutschen Fußballer, der sowohl als Spieler, als auch als Teamchef Weltmeister wurde: Franz Beckenbauer. In diesem Jahr wurden erstmalig zwei Ehrenfilser – wieder aus dem sportlichen Genre – geehrt: Christian und Felix Neureuther! Vater und Sohn, beide erfolgreiche ehemalige Skirennfahrer und bayerische Sympathieträger wurden unter großem Beifall auf die Bühne gebeten.



Video-Link: Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.Video-Link: https://youtu.be/A89wKV5Iitk

Für Ihre Auftritte in der berühmt berüchtigten Filser Show, einem weiteren Highlight des Balls, proben die Mitglieder des Vereins wochenlang mit professionellen Coaches, um dem Publikum richtig einzuheizen und die Gäste zu erheitern. Passend zum diesjährigen Termin – dem Valentinstag – stand die Show ganz unter dem Motto „Verliebte Jungs“.

In die ausgelassene Stimmung des Abends mischte sich an diesem Abend aber auch Trauer um den erst vor wenigen Tagen überraschend verstorbenen Mit-Filser Joseph Vilsmaier, der 2011 zum Ehrenfilser ernannt wurde und dem Verein eng verbunden war.