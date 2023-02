Finale der Winterlaufserie München 2022 / 2023 über 20 km Seriensieger Caroline Dennilauler und Josef Diensthuber

Am 4. Februar ging die Münchner Winterlaufserie 2022 / 2023 in die dritte und letzte Runde. Dabei konnten die Läuferinnen und Läufer ihre Form auf der 20 Kilometer Distanz testen – außerdem gab es den 10 km Faschingslauf.

Entgegen der aktuellen Wettervorhersage gab es keinen Regen und kaum Wind, die Sonne schien zeitweise bei Temperaturen um 5 Grad. Es herrschten daher gute Laufbedingungen im Olympiapark und viele gute Zeiten wurden erreicht. Die Teilnehmer am 20 km Lauf absolvierten 4 Runden zu je 5 km, die Faschingsläufer 2.

Im Ziel im Ehrengastbereich des Olympiastadions gab es reichthaltige Verpflegung mit Kuchen, Faschingskrapfen und Würstelsemmeln. Außerdem konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Getränken von xenofit oder mit alkoholfreiem Weissbier von Erdinger Alkoholfrei ihren Durst löschen.

Über 20 km siegte bei den Frauen Mariya Radko (TNT Eiblteam) in 1:16:14 h vor Caroline Dennilauler (MTV 1879 München) in 1:17:41 h und Ricarda Gerlach (ebenfalls TNT Eiblteam) in 1:21:48 h. Dahinter kamen die frühere Olympiateilnehmerin Anna Mishchenko (Ukraine), Dajana Pechtl – die mehrfache Siegerin des Langstrecken Schwimmen München – und Hanna Pfannes ins Ziel. Caroline Dennilauler gewinnt die Serienwertung deutlich vor Ricarda Gerlach und Anna Mishchenko. Es folgten Hanna Pfannes, Hannah Klingenstein und Nina Hennig.

Bei den Männern schaffte Josef Diensthuber (TSV Reischach) einen deutlichen Sieg in 1:07:54 vor Steffen Burkert (LG Stadtwerke München) in 1:10:16 h. Es folgte Lukas Michels (Wasserfreunde Pullach) in 1:11:13. Dahinter kamen Jack Renyard, Holger Wiedermann und Markus Lübbe ins Ziel. Damit setzte sich Josef Diensthuber in der Serienwertung deutlich vor Steffen Burkert durch. Dritter wurde Jack Ranyard, auf die weiteren Plätzen kamen Holger Wiedermann, Joachim Lingnau und Markus Lübbe.

Beim 10 km Faschingslauf waren viele Läuferinnen und Läufer in Verkleidung unterwegs. Es siegte Florian Wiesholler vor in 33:25 min vor Simon Weiß in 34:29 und Lars Rößler ind 35:37. Dahinter kam gleich die erste Frau, Thea Heim in 35:39 ins Ziel. Es folgten mit 38er Zeiten Helen Graf, Marisa Reu und Nelly Raßmann.

Weitere Ergebnisse und Bilder: www.laufwinter.de