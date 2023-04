Fischverliebt seit 25 Jahren – Hamburger Fischmarkt gastiert vom 18. bis 29. Mai 2023 in München

Wenn Heringe mit den Hufen scharren könnten – sie würden es tun! Denn wenn der Hamburger Fischmarkt dieses Jahr vom 18. bis 29. Mai auf dem Wittelsbacher Platz vor Anker geht, wird mit den Menschen in München Silberhochzeit gefeiert. Wie sich Genuss von der Waterkant mit der unnachahmlichen bayerischen Gemütlichkeit am besten vermählen lässt, haben die Jongs und Deerns von der Waterkant ein Vierteljahrhundert lang gemeinsam mit den Müchnerinnen und Münchnern erprobt. Und so tischen sie unter den freundlichen Blicken der ehrwürdigen Statue von Kurfürst Maximilian I. auf, was die Herzen diesseits und jenseits des Weißwurstäquators seit 25 Jahren höher schlagen lässt.

Gefeiert werden darf nur einen Hechtsprung weit vom Hofgarten entfernt gleich aus mehreren Gründen: denn die Eröffnung fällt – genau! – auf den Feiertag Christi Himmelfahrt. Anders gesagt: Anstrengendes Grübeln über einen möglichen Speiseplan und stressiges Einkaufen am Vortag kann entfallen. Die Küche bleibt aus gegebenem Anlass einfach mal kalt, denn auf der Karte steht das individuelle Menü à la Fischmarkt, und da ist für alle etwas dabei.

Die Besatzung des Hamburger Fischmarktes kümmert sich nach allen Regeln der hanseatischen Genießerkunst um das leibliche Wohl der Gäste: Das gilt für die lecker gefüllten Teller ebenso wie für den wohlschmeckenden Inhalt der Gläser und Bierkrüge. Wem der der Sinn nach maritimen Köstlichkeiten steht, der darf sich auf eine reich gedeckte Tafel freuen: auf Spezialitäten wie Flammlachs, Backfisch, Scholle Finkenwerder Art, knackige Fischbrötchen in 1001 Varianten und vieles andere mehr. Wer es lieber vegetarisch mag, auf den warten frisch zubereitete Gemüsekompositionen.

Und während der Gaumen hocherfreut den Aromen der Waterkant nachspürt, fällt der Blick auf die liebevoll maritim dekorierten Buden, und die Ohren tauchen ein in das Meer aus Hamburger Schnack und bayerischer Begeisterung. Uta Carina singt Schlager und Maritimes und nimmt auf ihrer Welle der guten Laune alle mit, die Lust darauf haben, mal für ein Weilchen den Alltag Alltag und die Sorgen Sorgen sein zu lassen. Dass gemeinsames Singen für die umgehende Ausschüttung von Glückshormonen im Gehirn sorgt, ist ja allgemein bekannt.

Deswegen gleich noch eine wunderbare Nachricht zum Schluss: Der Hamburger Fischmarkt legt erst nach dem Pfingstwochenende wieder ab. Das Meeresbuffet unter weißblauem Himmel bleibt also bis dahin auch das Pfingstwochenende über bestens bestückt!