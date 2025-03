Flauchersteg mit neuem Holzbelag

Der Flauchersteg ist fertig saniert. Das Baureferat hat an der Fuß- und Radwegbrücke den hölzernen Bodenbelag und die Holzgeländer seit Anfang Januar abschnittsweise abgebaut und durch neue Holzbohlen und Geländer ersetzt.

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Wir haben den Belag und die Ballustrade wie versprochen wieder auf Vordermann gebracht. Pünktlich zu Beginn des Frühjahrs steht der Flauchersteg ab sofort wieder auf seiner gesamten Länge zur Verfügung. Der erneuerte Bodenbelag erhöht den Nutzungskomfort insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen oder mit Kinderwägen. Auch der ästhetische Gesamteindruck stimmt jetzt wieder. Ich bedanke mich bei den Anwohnenden im Umfeld und den Erholungssuchenden am Flaucher für das Verständnis für die Notwendigkeit der Maßnahme während der Bauzeit.“

Der Bohlenbelag des 340 Meter langen und vier Meter breiten Flaucherstegs war altersbedingt stark verwittert, rissig und wies Fäulnisschäden auf. Zudem waren die Fugen zwischen den Holzbohlen sehr unregelmäßig. Um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, waren in der Vergangenheit provisorisch die Schadstellen mit Dreischichtplatten abgedeckt und verschraubt worden.

In den kommenden Wochen finden noch vereinzelt kleinere Restarbeiten statt.