flimmern&rauschen – Das Festival der jungen Filmszene

Filmfestival der jungen Münchner Filmszene wieder im Kinosaal | abwechslungsreiches Programm vom 31. März bis 02. April 2022 (Festivalmediathek: 26.03. – 10.04.22)

Vom 31. März bis 2. April 2022 wird München seinem Ruf als Filmstadt erneut gerecht: Das Nachwuchs-Filmfestival „flimmern&rauschen“ präsentiert mehr als 70 Filme, in diesem Jahr wieder im Kinosaal. Die Filme sind aber auch in der Festivalmediathek, vom 26. März bis 10. April 2022, abrufbar.

Jubiläum

„flimmern&rauschen“ ist das älteste Kinder- und Jugendfilmfestival Deutschlands. Hier werden Kinder von klein auf dazu ermutigt, die unbegrenzten Möglichkeiten der Kamera zu entdecken und den Lauf einer Geschichte selbst in die Hand zu nehmen. Es kam nicht selten vor, dass aus dem anfänglichen Ausprobieren, später sogar eine kreative Karriere wurde. Das Kurzfilmfestival „flimmern&rauschen“ ist zudem auch ein Treffpunkt der professionellen Newcomer der Münchner Filmszene unter 27 Jahren. Und weil „flimmern&rauschen“ so facettenreicht ist, kommt es gut bei den jungen Filmemacher*innen und Zuschauer*innen an und hat seit 40 Jahren bestand. Das jährlich stattfindende Jugendfilmfestival gibt es nämlich bereits seit 1982. Waren es damals rund 20 Filmeinreichungen, vor allem im klassischen Super8-Format, so sind es aktuell jährlich über 70 Filmproduktionen in den verschiedensten Formaten, die sich um die vielen Preise und Auszeichnung auf einer riesigen Leinwand, bewerben.

Über 70 Filme

Wie in jedem Jahr ist das Filmprogramm prall gefüllt: Über 70 Jugendfilme ringen um die Gunst des Publikums – mal zum Lachen, zum Staunen, zum Mitfiebern oder einfach zum Zurücklehnen. Für Orientierung sorgen die verschiedenen Themencluster in der Festivalmediathek: Sowohl „Jung&Wild“, als auch „Roadtrip“ nehmen das Publikum mit auf eine wilde Reise durch die Jugend mit all ihren Themen, Herausforderungen und Perspektiven. „Born to be“befasst sich mit dem Leben und wie das Leben eben ist. Die harten aber wahren Geschichten sind unter dem Themencluster „Tatsache“ zu finden. Außerdem gibt es noch viele weitere Themen zu entdecken. Im Offline-Programm staffeln sich in drei Tagen, zehn Filmblöcke aus den Genres Dokumentarfilm, Spielfilm, Animationsfilm und Experimentalfilm. Der Donnerstag beginnt am frühen Abend mit einer feierlichen Eröffnung und einer Überraschungseinlage. Die ersten Programmblöcke am Freitag- und Samstagnachmittag, sind speziell für die jüngeren Zuschauer*innen geeignet. Je später die Abende, desto höher das empfohlene Alter für die Zuschauer*innen. Samstagabend findet dann nach dem letzten Programmblock die große Preisverleihung statt, bei der die Fachjury die Gewinnerfilme in den jeweiligen Kategorien kundgibt.

Kinderprogramm für Schulklassen und Kindergärten

Das kuratierte Kinderprogramm mit eigener Moderation und Filmen der jüngsten Filmschaffenden wird dieses Jahr als Stream für Kindertagesstätten und Schulklassen bis zur 4. Jahrgangsstufe zur Verfügung gestellt. Als besonderen Service kann das Programm auch mit einer Moderation gebucht werden, die in die Einrichtungen oder Schulen kommt.

Wettbewerb

Wie gewohnt werden die besten Filme der fünf Kategorien sowie ein Film der Sonderkategorie „Diversität“, in einer feierlichen Zeremonie ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung findet am 2. April um 20 Uhr im Saal X des Gasteig HP8 statt.

Diskutieren, rätseln und vertiefen

Neben dem vielfältigen Filmprogramm, gibt es ein Rahmenprogramm: Während des Festivalzeitraums wird es vor Ort unterschiedliche Formate geben, bei denen sich die Filmgruppen zu verschiedenen Themen, wie zu Beispiel „Diversität im Film“, austauschen können. In einem Filmquiz können sich Vielgucker*innen miteinander messen und einen Preis gewinnen.

Alle Informationen zum Festival unter: www.flimmernundrauschen.de

Das Festival im Überblick

31.03.22, 19:00 Uhr, Eröffnung des Festivals

31.03.22, bis 23:00 Uhr, Filmblöcke

01.04.22, 14:00 Uhr bis 23:00 Uhr, Filmblöcke

02.04.22, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Filmblöcke

02.04.22, 20:00 Uhr, Feierliche Preisverleihung

02.04.22, 21:30 Uhr, Filmblock Preisträgerfilme

26.03. – 10.04., Festivalmediathek (www.flimmernundrauschen.de)

Das Festivalticket kostet 5€ und kann vor Ort während des Festivals erworben werden.

Mitglieder der Jury 2022

Linus Einsiedler (Juryleitung/Medienzentrum München) | Sandra Engler (Filmfest München) | Monika Haas (Filmstadt München | DOK.fest) | Katharina Henrichs (Stadtjugendamt München) | Nathan Engelhardt (Filmemacher) | Mirko Zeisberg (Medienfachberatung Unterfranken) | Muschirf Shekh Zeyn (Filmemacher | HFF)