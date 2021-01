Florian Kraus zum neuen Stadtschulrat gewählt

Die Vollversammlung des Stadtrats hat heute Florian Kraus zum neuen Leiter des Referats für Bildung und Sport gewählt. Auf Kraus entfielen 25 von 34 gültigen Stimmen – coronabedingt tagte der Stadtrat in reduzierter Besetzung.

Der 44jährige Jurist übernimmt zum 1. Februar die Leitung des mit 15.200 Beschäftigten und einem jährlichen Haushaltsvolumen von 1,6 Milliarden Euro größten Referats der Stadtverwaltung. Als Leiter des Referats für Bildung und Sport trägt er den Titel Stadtschulrat. Seit im Jahr 1869 der Münchner Magistrat ein „Amt für Schulangelegenheiten“ installierte, gab es 11 Träger*innen dieses Titels, Florian Kraus ist damit der 12. Stadtschulrat der Landeshauptstadt.

Florian Kraus zu seiner Wahl: „Ich freue mich sehr auf die verantwortungsvolle Aufgabe und werde mich mit ganzer Kraft für die Sicherstellung der Bildung und des Sport in unserer rasant wachsenden Landeshauptstadt einsetzen. Ich will Stadtschulrat und Sportreferent aller Münchnerinnen und Münchner sein.“

Das Referat für Bildung und Sport (RBS) sorgt in rund 450 städtischen Kindertageseinrichtungen für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Darüber hinaus ist es Aufsichtsbehörde für rund 1.000 Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Im schulischen Bereich verantwortet das RBS den Betrieb von 124 städtischen Schulen mit eigenem Lehrpersonal und die Sachaufwandsträgerschaft für alle 355 öffentlichen Schulen in München. Im Ressort Sport ist das RBS zuständig für die Sport- und Vereinsförderung sowie die Bereitstellung von Sportinfrastruktur. In den kommenden Jahren werden im RBS außerdem diverse Sportgroßveranstaltungen koordiniert – von den Spielen im Rahmen der UEFA EURO 2020 und 2024, bei denen München Gastgeberstadt sein wird, über die European Championships im Jahr 2022 bis hin zu dem im Jahr 2023 in München geplanten Champions League Finale.