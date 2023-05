Flower-Power-Tanzperformance im Gasteig HP8

Tanzen zum Klang von Pflanzen

Am 16. und 17. Mai findet in der Halle E im Gasteig HP8 eine Uraufführung statt: Erstmals ist dort im Rahmen des Flower Power Festivals München die Tanzperformance FLORA zu sehen. Getanzt wird zu Pflanzensounds, die im Botanischen Garten München aufgenommen wurden.

„Das Festival-Thema ‚Natur in der Stadt‘ mit modernem Tanz zu verknüpfen, ist eine spannende Idee“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Deshalb ist FLORA eines der Highlights des Flower Power Festivals.“ Zudem ist der italienische Tänzer Matteo Carvone, der FLORA choreografiert, im Gasteig kein Unbekannter: „Matteo Carvone war hier schon mit einigen seiner Projekte wie ‚Faun‘ und ‚Hover‘ zu Gast. Und immer hat er die Menschen begeistert.“

Carvone hat FLORA speziell für das Flower Power Festival konzipiert. Dass diese Uraufführung in einer ehemaligen Industriehalle stattfindet, stellt für ihn einen besonderen Reiz dar. Er wolle die Zuschauer*innen in der Halle E bewusst mit in die verborgene Welt der Pflanzen und Wurzeln nehmen, sagt der Choreograf. Auch Pflanzen kommunizierten, aber eben anders als Menschen.

„Pflanzen sind komplexe und hochentwickelte Lebewesen, die in der Lage sind, sehr präzise mit ihrer Umwelt zu interagieren“, sagt Carvone. „Wir Menschen sind oftmals in einer Weltsicht gefangen, in der wir uns selbst an die Spitze stellen. Die botanische Welt liefert uns ein Modell, anders zu denken.“

Die Bühne funktioniert bei FLORA deshalb als Plattform, auf der die vier Tänzer*innen nach oben und unten Zugang haben. Live-Kameras zeigen parallel zum Geschehen auf der Bühne auch, was darunter passiert. Erdoberfläche und Erdreich sind gleichzeitig sichtbar.

Noch außergewöhnlicher als diese Bühnenkonstruktion ist der Sound: Die Körper der Tänzer*innen bewegen sich nicht zu klassischer Musik, sondern zum Klang von echten Pflanzen und Wurzeln. Dazu hat der französische Musiker und Komponist Antoine Bertin Geräusche im Botanischen Garten München aufgenommen: von den meditativen Sounds der Gewächshäuser bis hin zur Akustik, die durch Texturen von Pflanzenblättern entsteht. Diese Naturgeräusche hat Bertin in musikalische Strukturen übersetzt.

„Ich stelle mir die Zuschauer*innen als Entdeckende vor, die einen Wald betreten“, sagt Matteo Carvone. „Zunächst denkt man, dass da nichts passiert, aber in Wirklichkeit ist da pures Leben – es braucht einen Moment, bis man das realisiert. Mit dieser anderen Wahrnehmung von Raum und Zeit wollen wir bei FLORA spielen.“



FLORA – Tanzperformance von Matteo Carvone