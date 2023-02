Flower-Power-Tischgespräche im Gasteig HP8 – Blind Dates mit Fragenmenü

Zum ersten Mal lädt der Gasteig HP8 am Mittwoch, den 22. Februar zu außergewöhnlichen „Tischgesprächen“: Zufällig ausgeloste Tischpartner*innen sprechen bei einem gemeinsamen veganen Menü über „Natur in der Stadt“.

„Die Tischgespräche sind ein Experiment, das wir so noch nicht gewagt haben“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Hier werden unsere Besucherinnen und Besucher selbst zu Akteurinnen und Akteuren. Die Idee dahinter ist genial: Ein persönlicher Austausch unter Fremden zu Themen, die uns alle bewegen – Umwelt, Natur, Nachhaltigkeit. Ein spannendes Abenteuer des Erzählens und des Zuhörens.“

Initiiert hat die Veranstaltung der Wiener Stadtforscher, DJ und Journalist Eugene Quinn. Er hat mit Events dieser Art bereits Menschen aus 70 Nationen ins Gespräch gebracht, darunter Geflüchtete und Politiker*innen, Weltreisende und Heimatverbundene. Seine Motivation: Im digitalen Zeitalter finden viel zu wenig echte Gespräche statt, obwohl gerade diese Hoffnung und Vertrauen geben können. „Ich möchte, dass wir unsere Bubble platzen lassen und uns alle mehr füreinander interessieren“, sagt Quinn.

Das Fragenmenü, das die 34 Teilnehmenden am 22. Februar ab 19 Uhr parallel zu einem veganen Menü serviert bekommen, orientiert sich am Motto des Flower Power Festivals München „Natur in der Stadt“: Persönliche Lieblingsjahreszeiten, Lebensmittel, die Flower-Power-Bewegung der 70er-Jahre oder die Macht von Natur und Mensch können Thema sein.

Dabei müssen nicht alle Fragen stoisch abgearbeitet werden, sondern sollen als Werkzeug dienen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Einzige Regel: Eine Frage, die man stellt, muss man auch selbst beantworten. „Ziel ist nicht, das Gegenüber zu beurteilen, sondern sich gegenseitig zuzuhören“, sagt Quinn.

Nach den Tischgesprächen im Zweierformat bleibt im Anschluss bei entspannter Musik Zeit für einen gemeinsamen Ausklang und einen Austausch aller Teilnehmenden.

Tischgespräche

Mittwoch, 22. Februar 2023, ab 19:00 Uhr

Gasteig HP8, Halle E

Hans-Preißinger-Straße

Tickets 11 €, inkl. veganem Menü

Veranstaltung ausverkauft, evtl. wenige Restkarten an der Abendkasse