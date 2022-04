Flughafen im ersten Quartal weiter auf Erholungskurs

Airport legt gegenüber dem Vorjahr bei Fluggästen und Flugbewegungen deutlich zu



Über vier Millionen Fluggäste in den ersten drei Monaten des Jahres

Mehr als 50.000 Starts und Landungen im ersten Quartal

Luftfrachtaufkommen verdoppelt sich gegenüber Vorjahreszeitraum

Auch wenn die Verkehrsbilanz des ersten Quartals 2022 am Münchner Flughafen noch stark von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geprägt ist, zeigt sich in den ersten drei Monaten des neuen Jahres ein klarer Aufwärtstrend gegenüber 2021: So wurden von Januar bis März über vier Millionen Reisende gezählt. Das sind sieben Mal so viele Fluggäste wie im Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal 2021 hatten aufgrund der massiven Restriktionen im internationalen Reiseverkehr nur 570.000 Passagiere den Münchner Airport für eine Flugreise genutzt. Mit dem aktuellen Fluggastvolumen erreicht der Flughafen München rund 40 Prozent des Rekordaufkommens aus dem Vorkrisenjahr 2019.

Der starke Anstieg bei den Passagierzahlen korrespondiert mit einer deutlichen Ausweitung des Flugangebotes: Wurden im ersten Quartal 2021 nur etwas mehr als 14.000 Flugbewegungen registriert, waren es in den ersten drei Monaten dieses Jahres bereits wieder über 50.000 Starts und Landungen. Ein deutlicher Aufwärtstrend kennzeichnet auch den Cargoumschlag: Mit einem Gesamtaufkommen von über 64.000 Tonnen wurde das Quartalsergebnis bei Luftfracht und Luftpost annähernd verdoppelt.

Mit der Wiederaufnahme zahlreicher Verbindungen zeichnet sich in der jetzt begonnenen Sommerflugplanperiode eine weitere Belebung des Luftverkehrs in München ab. Waren im letzten Jahr rund 100 Reiseziele ab München erreichbar, werden es in diesem Sommer bis zu 200 Destinationen sein.

Die Verkehrsergebnisse des ersten Quartals*:

2022 2021 Veränderung Passagieraufkommen Gewerblicher Verkehr 4.089.000 569.281 + 618 % Flugbewegungen Gesamt 50.550 14.013 + 261 % Cargo (in Tonnen) Luftfracht- und Luftpostumschlag 64.100 32.192 + 99 %

*Zahlen für 2022 basieren auf vorläufigen Berechnungen