Flughafen München: American Airlines startet ab sofort täglich nach Charlotte in North Carolina

American Airlines bietet eine neue Verbindung ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten:

Reisende können ab sofort täglich um 8:50 Uhr mit einem Airbus A330 von München nach

Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina fliegen. Der Douglas International Airport in

Charlotte ist mit 46,6 Mio. Passagieren vergleichbar mit dem Münchner Flughafen. Er ist

der sechstgrößte Airport Amerikas und einer der stärksten Hubs der Fluggesellschaft

American Airlines. An ihrem hoch frequentierten Drehkreuz plant die amerikanische

Fluglinie bis Ende des Jahres mehr als 700 tägliche Verbindungen anzubieten. Dies bietet

umsteigenden Passagieren aus München vielfältige Reisemöglichkeiten.

Das Vorhaben der größten Airline der Welt (in Bezug auf Passagierkilometer im Jahr

2018), ihre Verbindungen in München zu erweitern, unterstreicht die Bedeutung des

Flughafen Münchens im Verkehr mit den USA. 1,6 Mio. Passagiere stiegen 2018 in

München zu Zielen in den USA ein. Die Vereinigten Staaten sind somit nicht nur das

größte interkontinentale Zielland, sondern sogar unter den Top 3 der Münchener Auslandsziele. Charlotte steht an 8. Stelle der beliebtesten Destinationen in den USA ab

München.