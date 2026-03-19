Flughafen München begrüßt 1.000.000.000 Passagier

Der Flughafen München hat einen besonderen Meilenstein bei den Passagierzahlen erreicht: Am Mittag wurde der einmilliardste Fluggast seit Inbetriebnahme des Airports im Jahr 1992 begrüßt. Den symbolischen Moment feierte der Flughafen zusammen mit seinem Partner Lufthansa. Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Punkt in der Entwicklung des Münchner Flughafens zu einem der führenden Luftverkehrsdrehkreuze Europas mit rund 90 Airlines und weltweiten Verbindungen.

Der einmilliardste Fluggast ist Amanda Walls mit ihrer Familie und wurde direkt am Gate im Terminal 2 des Münchner Airports von Albert Füracker, Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen München GmbH (FMG), Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der FMG, sowie Roswitha Becker, Vice President Operations Lufthansa Airlines München, empfangen. Die Familie erhielt zu diesem besonderen Anlass Gutscheine für Besuche in der Lufthansa Senator Lounge, für die Flughafenbrauerei Airbräu sowie einen Voucher für das Parken am Airport.

Staatsminister Albert Füracker betonte die Bedeutung dieses Meilensteins: „Eine Milliarde Passagiere stehen für über drei Jahrzehnte erfolgreiche Standortentwicklung in Bayern. Der Flughafen München ist ein zentraler Infrastrukturpfeiler im Freistaat und Bayerns wichtiges ‚Tor zur Welt‘. In der Partnerschaft mit Lufthansa hat sich der Airport zu einem bedeutenden europäischen Luftverkehrsdrehkreuz und einem 5-Sterne-Flughafen entwickelt. Der heutige Meilenstein unterstreicht die Leistungsfähigkeit des Airports und seine Bedeutung für Wirtschaft, Tourismus und Beschäftigung in unserem Land. Mein Dank gilt allen, die sich hierfür tagtäglich mit viel Engagement einsetzen.“

Flughafen-CEO Jost Lammers sagte: „Der einmilliardste Passagier ist vor allem ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben den Flughafen München durch viele Jahre des Wachstums, aber auch durch herausfordernde Phasen geführt und den Anspruch eines Premium-Hubs mit Leben gefüllt. Dieser Moment ist zugleich Ansporn, den Münchner Airport auch künftig qualitätsorientiert und nachhaltig weiterzuentwickeln.“

Auch die enge Partnerschaft mit der Lufthansa war ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Entwicklung des Standorts. Roswitha Becker, Vice President Operations Lufthansa Airlines ergänzte: „Wir freuen uns, Amanda Walls als einmilliardsten Gast des Flughafens nach München zu fliegen, dem Premium-Drehkreuz in Bayern. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen FMG, dem Freistaat Bayern und der Lufthansa ist einmalig und besonders. Sie ist die Basis für die großartige Geschichte dieses Flughafens. Gemeinsam werden wir weiterhin eng und partnerschaftlich an der Attraktivität des Standorts für Fluggäste aus aller Welt arbeiten.“

DIE ERSTE LANDUNG WAR SO NICHT GEPLANT

Der Weg des Airports bis zum einmilliardsten Passagier begann am 17. Mai 1992 mit der Aufnahme des Flugbetriebs am heutigen Standort im Nordosten von München. Entgegen der ursprünglichen Planung, den neuen Flughafen mit zwei zeitgleich landenden Lufthansa-Maschinen zu eröffnen, setzte an diesem Morgen zunächst eine Chartermaschine der Fluggesellschaft Aero Lloyd auf. Die McDonnell Douglas MD-83 kam aus Izmir in der Türkei und ging damit als erste tatsächlich gelandete Maschine mit den ersten Passagieren am neuen Flughafen München in die Geschichte ein.

Mit den ersten Flugreisenden dieses Tages begann die Entwicklung des Airports zu einem internationalen Luftverkehrsdrehkreuz. Mit der Inbetriebnahme des neuen Flughafenstandorts kurz nach der Wiedervereinigung Deutschlands und der Beendigung der jahrzehntelangen Spaltung Europas konnte der Flughafen München seine Vorteile mit der zentralen Lage in der Mitte des Kontinents voll entfalten. Aus einem neuen internationalen Flughafen ist ein Premium-Hub mit weltweiten Verbindungen entstanden, der heute eine zentrale Rolle für die Mobilität von Reisenden, für den Wirtschaftsstandort Bayern sowie für den internationalen Luftverkehr spielt.

BAYERNS PREMIUM-DREHKREUZ ZÄHLT ZU DEN GRÖßTEN IN EUROPA

Der Flughafen München zählt heute zu den bedeutendsten Luftverkehrsdrehkreuzen Europas und verbindet Bayern mit über 230 Destinationen in mehr als 70 Ländern. Mit seinem Qualitätsanspruch, seiner Leistungsfähigkeit und seiner internationalen Ausrichtung hat sich der Airport als feste Größe im globalen Luftverkehr etabliert.

Der Flughafen München verzeichnete im Jahr 2025 erneut ein deutliches Verkehrswachstum. Insgesamt nutzten 43,4 Millionen Passagiere das bayerische Luftverkehrsdrehkreuz. Auch die Zahl der Flugbewegungen entwickelte sich 2025 positiv: Mit rund 337.000 Starts und Landungen lag sie um drei Prozent über dem Vorjahreswert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung erreichte 80,9 Prozent und bestätigte damit das hohe Nachfrageniveau im Luftverkehr. Das Luftfrachtaufkommen stieg im vergangenen Jahr um zehn Prozent auf 340.000 Tonnen und liegt damit bereits wieder zwei Prozent über dem Vorkrisen-Niveau.