Flughafen München: „Boarische Late Night Show“ auf Tour in der Airbräu Tenne

München, 09. April 2018 – Zünftig, weiß-blau und äußerst unterhaltsam geht es bei der „Boarischen Late Night Show“ zu: Auftakt der dreiteiligen Veranstaltungsserie ist dieses Jahr am 26. April im Airbräu am Flughafen München. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr tritt das beliebte Moderatoren- und Musikanten-Duo Franz Moosbauer und Adrian Kreuzer nun zum zweiten Mal in der Tenne des Airbräu auf. Selbstgebrautes Bier, bayerische Schmankerl und weitere Gastauftritte runden das Abendprogramm ab. Einlass für das Publikum ist ab 18.00 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Franz Moosbauer und Adrian Kreuzer, besser bekannt unter „Da Franze und sei Spezi“, begeistern das Publikum in ihrer Stammlocation in Bad Kötzting mit einer bunten Mischung aus Musik, Kabarett und Comedy. Darüber hinaus ist das Duo seit Jahrzehnten mit der Partyband „SAXNDI“ und bereits in der fünften Saison mit der „Boarischen Light Night Show“ on Tour. Mit dabei im Airbräu sind dieses Mal auch „De Waltons“, die mit bayerischer Countrymusik für Tanzlaune sorgen und der „Zither Manä“, der mit Rock, Tango, Blues und Balladen auch Unerwartetes auf der Zither zum Besten gibt. Für die großen Lacher ist „Da Ebner“ mit seinem ganz eigenen Humor zuständig – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die perfekte Location für den stimmungsvollen Abend bietet die Tenne des Airbräus, die echtes bayerisches Lebensgefühl mit Blick auf das belebte MAC-Forum am Münchner Flughafen vermittelt. Auch das kulinarische Programm kann sich sehen lassen: Im Eintrittspreis inklusive erhalten Gäste eine Schmankerl-Pfanne mit einem gebratenem Wammerl, einer Schweinshaxe und einer bayerischen Ente – dazu gibt es Blaukraut und Sauerkraut, zweierlei Knödel und passende Saucen. Tickets gibt es zum Preis von 35,- Euro über die Airbräu Tenne telefonisch und per E-Mail. Wer mit dem Auto zur Show kommt, parkt bis zu fünf Stunden kostenfrei im Parkhaus P20 in direkter Terminalnähe.