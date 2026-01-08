Flughafen München setzt 2025 seinen Wachstumskurs fort

1,8 Mio. mehr Fluggäste als im Jahr 2024

Anstieg der Flugbewegungen um 3 Prozent

Frachtaufkommen über dem Vor-Corona-Niveau

Der Flughafen München verzeichnete im Jahr 2025 erneut ein deutliches Verkehrswachstum. Insgesamt nutzten 43,4 Millionen Passagiere das bayerische Luftverkehrsdrehkreuz. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 1,8 Millionen Fluggäste und damit einem Passagierwachstum von +4,4%. Der Münchner Airport war damit 2025 der Flughafen mit der höchsten absoluten Passagierzunahme im deutschsprachigen Raum.

Auch die Zahl der Flugbewegungen entwickelte sich positiv: Mit 337 Tsd. Starts und Landungen lag sie um 3 Prozent über dem Vorjahreswert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung erreichte 80,9 Prozent und bestätigte damit das hohe Nachfrageniveau im Luftverkehr.

Wesentliche Wachstumstreiber waren erneut der Europa- und der Interkontinentalverkehr. Die Verkehre zu europäischen Zielen sowie in die Mittelmeerregion wuchsen um 4,3 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich der Langstreckenverkehr, der gegenüber 2024 um 8,5 Prozent zulegte.

Das Streckennetz des Münchner Flughafens wurde 2025 weiter gestärkt und umfasste zuletzt 232 Ziele in Deutschland und 71 weiteren Ländern weltweit. Insgesamt bedienten 96 Fluggesellschaften den Airport regelmäßig, darunter 5 reine Frachtfluggesellschaften. Im Frachtbereich setzte sich die positive Entwicklung weiter fort: Das Luftfrachtaufkommen stieg um 10 Prozent auf 340.000 Tonnen und liegt damit bereits wieder zwei Prozent über dem Vorkrisen-Niveau.

Pünktlichkeitswerte unter den besten in Europa

Trotz des weiterhin starken Passagierwachstums und externer Faktoren wie wetterbedingte Störungen oder flughafenbetriebliche Einschränkungen durch Drohnensichtungen konnte der Flughafen München seine Pünktlichkeit weiter verbessern. Im Jahr 2025 stieg die Pünktlichkeit auf über 75 Prozent, was den Flughafen zu einem der Top-3-Drehkreuze in Europa im Hinblick auf Pünktlichkeit unter den größten Flughäfen macht. Auch die Einführung modernster CT-Scanner bei den Sicherheitskontrollen trägt dazu bei, den Passagierdurchsatz zu steigern. Seit April 2025 ist die Sicherheitskontrolle im Terminal 2 vollständig auf die innovative Technologie umgestellt, wodurch 95 Prozent der Passagiere den Kontrollvorgang in weniger als zehn Minuten durchlaufen. Bis zum Beginn der Sommerferien 2026 werden dann auch im Terminal 1 weitere Kontrollspuren mit der neuen CT-Technik ausgerüstet sein. Mit den neuen Scannern geht der Airport als Premium-Drehkreuz somit einen entscheidenden Schritt weiter in Richtung innovativer Modernisierung. Allein der Freistaat Bayern investiert mehr als 45 Millionen Euro, um sämtliche Kontrollstellen am Flughafen München mit der modernen Technik auszustatten.

Airport als Motor für ganz Bayern

„Die positive Verkehrsentwicklung für 2025 zeigt, dass der Flughafen München dynamisch wächst und sein Angebot konsequent ausbaut. Damit bleibt unser Drehkreuz ein wichtiger Knotenpunkt für unsere Fluggäste“, sagt Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH. „Dazu trägt der Münchner Airport neben den sicheren Jobs am Airport auch als Cargo-Hub zur enormen wirtschaftlichen Bedeutung bei. Der Flughafen fungiert als Motor für Wirtschaft und Wohlstand für die Region und ganz Bayern.“

Das Jahresergebnis* des Münchner Flughafens im Überblick:

Verkehrszahlen 2025 2024 Veränderung Passagieraufkommen 43.400.000 41.568.219 +4,4% Flugbewegungen 337.450 327.228 +3,1% Cargoumschlag (tons) 341.000 311.091 +9,5% davon Luftfracht 340.000 307.635 +10,4%

* = vorläufige Zahlen