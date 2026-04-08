Flughafen München trotzt der Nahost-Krise

Der Flughafen München verzeichnet auch im ersten Quartal 2026 weiteres Wachstum. Von Januar bis März nutzten mehr als 8,4 Millionen Passagiere den Airport. Das entspricht einem Anstieg von 335.000 Fluggästen beziehungsweise 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Insgesamt wurden in den ersten drei Monaten des Jahres mehr als 68.000 Starts und Landungen registriert – ein leichter Rückgang gegenüber dem ersten Quartal 2025. Das Verkehrsergebnis wurde jedoch durch den Nahost-Konflikt beeinflusst, aufgrund dessen rund 600 Flüge gestrichen werden mussten.

Besonders positiv entwickelte sich der Interkontinentalverkehr. Hier stieg die Zahl der Passagiere im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,8 Prozent. Wichtigste Zielregion bleibt Nordamerika mit rund 742.000 Fluggästen und einem Wachstum von 9,6 Prozent. Am dynamischsten entwickelte sich jedoch der Verkehr zu Zielen in Fernost: Mit etwa 724.000 Passagieren wurde hier ein Plus von 10,1 Prozent erreicht.

Auch im Bereich Luftfracht setzt sich der positive Trend fort. Das Volumen der geflogenen Fracht (ohne Post) lag bei rund 82.000 Tonnen und damit 5 Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums und ebenso über dem Aufkommen im ersten Quartal 2019. Ausschlaggebend dafür ist vor allem die steigende Zahl an Verbindungen zu Zielen außerhalb Europas, die zusätzliche Kapazitäten für Fracht in den Passagiermaschinen bieten. Im weiteren Jahresverlauf dürfte das Frachtaufkommen weiter steigen. Mit für den Sommer geplanten bis zu 379 wöchentlichen Langstreckenverbindungen – vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen im Nahen Osten – wachsen auch die Möglichkeiten für Unternehmen in der Region, Waren direkt über München zu versenden. Highlights werden in diesem Sommer unter anderem neben der Rückkehr von Royal Jordanian nach Amman die Weiterführung der Verbindungen von Lufthansa nach Johannesburg und Sao Paulo und somit eine ganzjährige Anbindung an den Hub München sein. Außerdem setzt die taiwanische EVA Air ab 22. April mit einer Boeing B777 größeres Fluggerät für Passagiere und Fracht nach Taipeh ein. Damit gewinnt der Flughafen München weiter an Bedeutung für den Wirtschafts- und Logistikstandort Süddeutschland.

Die Verkehrsergebnisse Januar bis März 2026 und 2025: