Flughafen München und der Osterhase laden zur Eiersuche in den Besucherpark

Auch für Familien, die während der Osterferien nicht in die Ferne fliegen, lohnt sich ein Besuch am Flughafen München. Am Ostermontag, den 2. April 2018, findet im Besucherpark das traditionelle Osterfest mit einem abwechslungsreichen Programm für alle Altersgruppen statt. Von 11.00 bis 17.00 Uhr können die Kinder versteckte Schokoeier suchen, mit dem Kinderland-Team Osterkörbe basteln und sich in der Hüpfburg austoben. Für das leibliche Wohl sorgt Tante Ju’s Speisenwerkstatt, die auch leckere Kindergerichte anbietet. Bei einer lustigen Oster-Rallye können die Kinder ihr Geschick beim Eierlauf beweisen und beim Sackhüpfen um die Wette springen. Zudem hat der Osterhase einige Riesen-Ostereier auf dem Vorfeld versteckt, welche vom Besucherhügel aus entdeckt werden sollen.

Als besonderes Highlight verlost das Reiseportal des Münchner Flughafens einen 500 Euro-Reisegutschein. Weitere Informationen über das Osterfest unter: https://www.munich-airport.de/osterfest

Wer mehr vom Münchner Airport sehen möchte, der kann bei einer Tour über das Flughafengelände mitmachen. Für die kleinen Luftfahrtfans gibt es am Ostermontag die Airport-Kids-Tour mit altersgerechten Erklärungen. Weitere Informationen über die Touren unter: https://www.munich-airport.de/airporttouren

Aufgrund von Baumaßnahmen stehen am Besucherpark aktuell keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Eine Ausweichmöglichkeit bietet der gesondert ausgeschilderte Parkplatz P45. Während der Bauphase parken Gäste des Besucherparks dort bis zu sechs Stunden kostenfrei. Das Parkticket kann man während der Öffnungszeiten im Airportshop am Besucherpark freistempeln lassen. Alternativ kann man mit der S1 und der S8 anreisen, Haltestelle Besucherpark.