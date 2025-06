Flughafen München wird mit dem Digital Transformation Award ausgezeichnet

Im Rahmen des 35. Jahreskongresses und der Generalversammlung des europäischen Flughafenverbandes ACI Europe wurden gestern in Athen die Gewinner der jährlichen ACI Europe Best Airport Awards bekannt gegeben und gefeiert. Mit diesen Auszeichnungen werden europäische Flughäfen geehrt, die einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Branche geleistet haben.

Der Flughafen München ist Gewinner des Digital Transformation Award, einer Initiative des Unternehmens SESAR Joint Undertaking und ACI Europe. Der Flughafen wurde für die erfolgreiche Umsetzung seiner Strategie „Premium Innovation Hub“ ausgezeichnet, die eine Reihe von Projekten und fortschrittlichen Technologien umfasst, um das Passagiererlebnis zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu optimieren. Die Strategie basiert auf einem umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Konzept für digitale Innovation. Dabei kommen Automatisierung, Datenaustausch und KI zum Einsatz, um einen zukunftssicheren Betrieb zu gewährleisten. Besonders gewürdigt wurde der Ansatz zur Schaffung eines kooperativen Ökosystems, zu dem neben der internen Munich Airport Digital Community auch Partnerschaften mit Lufthansa, Forschungsinstituten, IT-Dienstleistern und anderen Flughäfen gehören.

Zu den neuen Technologien und Pilotprojekten zählen unter anderem Serviceroboter, die das Passagiererlebnis verbessern, ferngesteuerte Fluggastbrücken, ein KI-gestütztes Turnaround-Management an Abstellpositionen für Flugzeuge, ein Chatbot zur Beantwortung von Passagieranfragen, Sicherheitskontrolltechnologien, digitale Zuweisungssysteme, ein vorausschauendes Risiko- und Störfallmanagement sowie Process Mining Verfahren.

Dr. Jan-Henrik Andersson, Chief Commercial Officer und Chief Security Officer am Flughafen München, sagt: „Wir sind stolz darauf, einen so umfassenden, funktionsübergreifenden Ansatz für die digitale Transformation etabliert zu haben. Dieser kommt sowohl der Kundenzufriedenheit als auch der betrieblichen Effizienz zugute. Wir freuen uns sehr, dass dieses Engagement mit dem Digital Transformation Award gewürdigt wurde.

Bereits in der vergangenen Woche wurde der Münchner Flughafen auf der Future Travel Experience (FTE)-Konferenz in Dublin mit dem „World Airport Retailing Award“ in Bronze ausgezeichnet. Der Preis unterstreicht die Bedeutung des Flughafens München als Vorreiter in puncto Reiseerlebnis im Bereich der Einzelhandels- und Erlebniswelten. Die FTE ist eine der weltweit führenden Plattformen für Innovation im Luftverkehr. Hier treffen sich internationale Flughäfen, Fluggesellschaften, Technologieanbieter, Start-ups und Retail-Experten, um gemeinsam Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.