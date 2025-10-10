Flughafen München: Zoll entdeckt 600.000 Schmuggelzigaretten

Rekordmenge an Zigaretten entdeckt – 600.000 Stück Zigaretten wollte ein Ehepaar am Zoll vorbei schmuggeln

Die Reisenden haben den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren am Münchner Flughafen passiert, als die Zöllner das Ehepaar zu einer Kontrolle baten. Während der Überprüfung stellten die Beamten in mehreren Kartons 600.000 Stück Zigaretten fest.

„Gegen das Ehepaar wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sie wurden vorläufig festgenommen“, so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

Der Steuerschaden liegt bei rund 100.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt München.