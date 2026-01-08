Flughafen München: Zoll entdeckt Goldschmuck in Instant Nudeln

Goldschmuck, versteckt in Instant Nudeln, hat eine 23-jähriger Frau versucht, über den Münchner Flughafen nach Deutschland zu schmuggeln.

Die Münchner Zöllner staunten nicht schlecht, als sie unter Einsatz eines Röntgengeräts das Reisegepäck einer jungen Frau durchleuchteten. Dabei entdeckten die Beamten Goldschmuck, versteckt in Instant Nudeln.

“Der Zoll entdeckt immer wieder außergewöhnliche Schmuggelverstecke”, so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

Gegen die Frau wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.