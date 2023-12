Flughafen München: Zoll zieht knapp 60 Kilogramm Marihuana aus dem Verkehr

Am 01.11.23 und am 11.11.23 haben die Zöllner am Flughafen München in ihren Kontrollen jeweils knapp 30 Kilogramm Marihuana in Gepäckstücken zweier Briten sichergestellt.

Bei den zwei Reisenden handelt es sich um einen 22-jährigen Arbeitslosen und einen 24-jährigen Mechaniker. Sie reisten unabhängig voneinander von Bangkok über München und wollten weiter nach Großbritannien bzw. nach Teneriffa.

„Beide Männer befinden sich derzeit in zwei unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Das Zollfahndungsamt führt die weiteren Ermittlungen“, so Marie Müller, Sprecherin des Hauptzollamts München.