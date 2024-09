Flughafen München: Zoll zieht rund 50 Kilogramm Marihuana aus dem Verkehr

In den vergangenen Wochen haben Zollbeamte am Flughafen München bei ihren Kontrollen jeweils rund 25 Kilogramm Marihuana in Gepäckstücken zweier Reisenden entdeckt.

Bei den Reisenden handelt es sich um einen 41-jährigen Kellner und einen 40-jährigen Handwerker. Sie reisten unabhängig voneinander über München ein und wollten weiter nach Berlin bzw. nach Barcelona fliegen.

“Beide Männer wurden festgenommen. Das Zollfahndungsamt führt die weiteren Ermittlungen”, so Thomas Meister, Sprecher des Hauptzollamts München.