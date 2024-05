Flughafenfeuerwehr engagiert sich in der Region: Insgesamt 12.500 Euro für Palliativ-Hilfe und Therapiezentrum gespendet

Durch Benefizaktionen sammelte die Münchner Flughafenfeuerwehr in den vergangenen Monaten 12.500 Euro für zwei soziale Einrichtungen in der Region. Zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Flughafenfeuerwehr und der Berufsfeuerwehr München überreichte nun Jan-Henrik Andersson, Geschäftsführer Commercial und Security der Flughafen München GmbH (3 v. l.), einen Scheck über insgesamt 8.000 Euro an die „Kinder-Palliativ-Hilfe Niederbayern e.V.“. Der gemeinnützige Verein, vertreten durch Schatzmeisterin Elisabeth Ruf (5 v. l.), engagiert sich für unheilbar kranke Kinder, Jugendliche und deren Familien. Das Geld wurde im März bei einem Eishockey-Benefizspiel in Erding durch Spenden, Essen- und Getränkeverkauf und einer Tombola eingenommen. Rund 850 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das spannende Match zwischen den Mannschaften der Münchner Flughafenfeuerwehr und der Berufsfeuerwehr München. Das Spiel endete mit 10:6 für die Berufsfeuerwehr München.

Eine weitere Spende wurde im Rahmen der „Movember-Aktion“ gesammelt. Bei dieser Aktion, bei der sich über 50 Flughafenfeuerwehrmänner von 1. bis 30. November einen Bart wachsen ließen, spendeten rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr insgesamt 4.500 Euro. Das Geld wurde an die Organisation „Theo Ostbayern“ (Zentrum für tiergeschützte Therapie Ostbayern) übergeben. Bereits seit 2015 engagiert sich das Team der Flughafenfeuerwehr im Rahmen der „Movember-Aktion“ für karitative Zwecke.