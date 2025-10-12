Fördertour Bayerischer Jazzverband 2025: Teresa Luna im Herbst auf Tour durch Bayern

Der Bayerische Jazzverband e. V. präsentiert im Herbst 2025 die junge Sängerin Teresa Luna mit ihrer Band auf einer landesweiten Fördertour. Die Konzertreihe führt durch zwölf bayerische Städte und bringt frischen, modernen Jazz auf die Bühnen zwischen Franken, Oberbayern und der Oberpfalz.

Über Teresa Luna

Die aus Buenos Aires stammende, in Bayern aufgewachsene und nun in Berlin lebende Jazzsängerin Teresa Luna verbindet in ihrem Stil Einflüsse aus Jazz, Soul und lateinamerikanischer Musik. Mit ihrer warmen Stimme, klanglichen Offenheit und feinem Gespür für Improvisation schafft sie eine Musik, die gleichermaßen berührt und überrascht. Aktuell studiert sie Gesang am Jazz Institut Berlin und ist Teil einer neuen Generation junger Künstlerinnen, die den europäischen Jazz um eine unverwechselbare Farbe erweitern.

Tourtermine 2025

13.10.25 – Jazzclub Abensberg

18.10.25 – EBE-JAZZ 25, Jazzfestival, Ebersberg

22.10.25 – Stadttheater Amberg

24.10.25 – Jazzfest München

26.10.25 – Jazzclub Lindau

28.10.25 – Kofferfabrik Fürth

29.10.25 – Jazzclub Regensburg

12.11.25 – Tante Betty Bar, Nürnberg

13.11.25 – Jazzforum Bayreuth

14.11.25 – Jazzclub Bamberg

24.11.25 – Jazz-Montag, Ismaning

05.12.25 – Jazz Zirkel Weiden

Line-up

Teresa Luna – Gesang, Komposition

Victor Vollmer – Gitarre

Käthe Johanning – Klavier

Susi Lotter – Bass

Lenny Rehm – Schlagzeug

Förderung Die Fördertour ist eine Initiative des Bayerischen Jazzverbands e. V. zur Unterstützung aufstrebender Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker in Bayern, gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.