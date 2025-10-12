Fördertour Bayerischer Jazzverband 2025: Teresa Luna im Herbst auf Tour durch Bayern

Der Bayerische Jazzverband e. V. präsentiert im Herbst 2025 die junge Sängerin Teresa Luna mit ihrer Band auf einer landesweiten Fördertour. Die Konzertreihe führt durch zwölf bayerische Städte und bringt frischen, modernen Jazz auf die Bühnen zwischen Franken, Oberbayern und der Oberpfalz.
Über Teresa Luna
Die aus Buenos Aires stammende, in Bayern aufgewachsene und nun in Berlin lebende Jazzsängerin Teresa Luna verbindet in ihrem Stil Einflüsse aus Jazz, Soul und lateinamerikanischer Musik. Mit ihrer warmen Stimme, klanglichen Offenheit und feinem Gespür für Improvisation schafft sie eine Musik, die gleichermaßen berührt und überrascht. Aktuell studiert sie Gesang am Jazz Institut Berlin und ist Teil einer neuen Generation junger Künstlerinnen, die den europäischen Jazz um eine unverwechselbare Farbe erweitern.
Tourtermine 2025
- 13.10.25 – Jazzclub Abensberg
- 18.10.25 – EBE-JAZZ 25, Jazzfestival, Ebersberg
- 22.10.25 – Stadttheater Amberg
- 24.10.25 – Jazzfest München
- 26.10.25 – Jazzclub Lindau
- 28.10.25 – Kofferfabrik Fürth
- 29.10.25 – Jazzclub Regensburg
- 12.11.25 – Tante Betty Bar, Nürnberg
- 13.11.25 – Jazzforum Bayreuth
- 14.11.25 – Jazzclub Bamberg
- 24.11.25 – Jazz-Montag, Ismaning
- 05.12.25 – Jazz Zirkel Weiden
Line-up
- Teresa Luna – Gesang, Komposition
- Victor Vollmer – Gitarre
- Käthe Johanning – Klavier
- Susi Lotter – Bass
- Lenny Rehm – Schlagzeug
Förderung Die Fördertour ist eine Initiative des Bayerischen Jazzverbands e. V. zur Unterstützung aufstrebender Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker in Bayern, gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.