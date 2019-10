FOOD & LIFE 2019: Vorhang auf für die Genusshelden

Mehr als 300 Genusshelden: Vom 27. November bis 1. Dezember 2019 lädt die FOOD & LIFE zu Deutschlands größtem Treffpunkt für Essen, Trinken und Genießen in München ein. Zu Gast sind über 300 Genusshelden, darunter ausgewählte Gewinner des European Beer Star 2019.

„Der European Beer Star ist das bedeutendste Event der Branche weltweit. Wir freuen uns, gemeinsam mit den Privaten Brauereien, den Organisatoren des Wettbewerbs, eine Auswahl der prämierten Biere auf der FOOD & LIFE vorzustellen“, sagt Messe-Projektleiterin Madlen Bürge. Am Mittwoch, 27. November, um 14 Uhr und Donnerstag, 28. November, um 12.30 Uhr haben Messebesucher auf der Kochbühne in Halle C3 die Gelegenheit, mehr über die Gewinnerbiere zu erfahren und diese sogar zu verkosten.

Craft-Food-Trend live erleben

Weitere kulinarische Unterhaltung auf der FOOD & LIFE gibt es bei über 300 Ausstellern. Sie bringen ausschließlich handwerklich hergestellte Spezialitäten aus Deutschland und dem europäischen Raum zum Probieren und Kaufen mit. Handgefertigte Delikatessen von Manufakturen, Spitzenweine von regionalen Winzern, Craft-Biere von Mikro-Brauereien, Kaffeespezialitäten von Röstern oder Kostproben von Starköchen – es ist alles dabei, was das Genießerherz begehrt.

Bayerische Genussmomente

Zahlreiche Aktionsflächen bereichern das Angebot der FOOD & LIFE: Auf der „FOOD START.up Area“ stellen einfallsreiche Newcomer der deutschen Food-Szene ihre neuen Ideen vor, der „MEAT Point“ liefert Fleischliebhabern interessante Fakten rund um gutes Fleisch. Und auf der Fläche „Bayerische Genussmomente“ präsentiert das bayerische Landwirtschaftsministerium die Köstlichkeiten von ausgewählten Betrieben aus der Region. Hier bieten lokale Erzeuger aus den bayerischen Genussorten Waging am See, Bad Feilnbach, Sommerach am Main und Deggendorf eine breite Palette ihrer Köstlichkeiten an, wie edle Brände, aromatische Fruchtsäfte oder Fruchtaufstriche direkt von der Streuobstwiese, Salat aus bayerischem Reis, Weinpralinen und frisch gebackene Waffeln aus heimischem Urgetreide. Und weil der Käse den Magen schließt, stellt das Landesministerium eine Auswahl prämierter Käseschätze ihres bayernweiten Käsewettbewerbs 2019 vor. Hergestellt werden diese Käseschätze von kleinen bis kleinsten milchverarbeitenden Betrieben aus Bayern, die ihren Käse aus überwiegend bayerischer Kuh-, Ziegen-, Schaf-, Stuten- oder Eselsmilch produzieren. Bei allen Aktionsflächen ist Probieren ausdrücklich erwünscht.

Kaffee zubereiten: Übung macht den Barista-Meister

Zu einer Kaffeeverkostung lädt das „Kaffeehaus München“ ein, wobei Kaffee-Liebhaber den geschmacklichen Unterschied von hochwertigem Kaffee vergleichen können. Barista-Spitzenleistungen gibt es während des „2. FOOD & LIFE BaristaCup 2019 – Latte Art“, wenn sich Milchschaum-Künstler auf der Bühne messen. Am Sonntag, 1. Dezember, ab 10 Uhr erleben Messebesucher mit, wie die Kandidaten ihre Kunstwerke in den Milchschaum zaubern, und erhalten dazu noch viele Praxis-Tipps rund um die richtige Kaffeezubereitung. Die Kaffeespezialitäten aus Meisterhand dürfen natürlich gleich verkostet werden.

Küchen und Küchenzubehör auf der parallel stattfindenden Heim+Handwerk

Ob Designer- oder Einbauküche vom Markenhersteller oder Schreiner: Parallel zur FOOD & LIFE bietet die Heim+Handwerk den Besuchern Küchen mit allen Extras, Elektrogeräte, Kochzubehör und Backutensilien. Experten beraten bei der Planung und informieren über alle Dos und Don’ts der Kücheneinrichtung. Insgesamt präsentieren auf der Heim+Handwerk rund 1.000 Aussteller eine Fülle an Wohn- und Einrichtungsideen für die eigenen vier Wände.

Weitere Informationen: www.food-life.de