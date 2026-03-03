FOOD & LIFE 2026 – Backkultur, Delikatessen, Food-Neuheiten – zwischen Handwerk und Weltbühne

Der Duft frisch gebackener Köstlichkeiten liegt in der Luft, wenn die FOOD & LIFE vom 04. bis 08. März 2026 ihre Tore öffnet. In ihrer Frühjahrsausgabe widmet sich die Messe im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse der Backkultur in all ihren Facetten. Ergänzt wird das Thema durch hochwertige Utensilien für das Kocherlebnis zuhause, innovative Food-Neuheiten sowie Delikatessen aus aller Welt.

Wo die Backkunst beginnt: der Teig

„Viele entdecken das Backen neu, weil es entschleunigt und verbindet. Auf der FOOD & LIFE machen wir sichtbar, was dahintersteckt: Wissen, Handwerk und eine Kultur, die vom Alltag bis zur großen Bühne reicht“, sagt Daniela Sepp, Messeleitung der FOOD & LIFE. Auf der Kochbühne wird die Vielfalt der Backkunst erlebbar.

Ein großes Highlight ist dabei der Wettbewerb “Bayerns schnellster Bäcker”, der am Donnerstagnachmittag ausgetragen und vom Landesinnungsverband des bayrischen Bäckerhandwerks organisiert wird. Zeit und handwerkliches Geschick stehen bei diesen 5 Aufgaben im Fokus: Brezen schlingen, Mohnzöpfle und mehrsträngige Zöpfe flechten, Knopfsemmel herstellen, sowie ein Schaustück formen. Außerdem bietet das Kochbühnen-Programm Einblicke in aktuelle Trendthemen wie Sauerteig oder Gluten. So backt etwa Landfrau Ingrid Lokotsch aus Niederbayern glutenfreies Haferbrot. Den Geschmack der Toskana bringt “Tuttobono” auf die Bühne, mit der italienischen Interpretation von Teig in Form von Pizza und Pasta.

Zuckersüße Handwerkskunst

Außergewöhnliche Meisterwerke bietet die Tortengala der FOOD & LIFE mit rund 250 Kreationen. In Zusammenarbeit mit der Münchner Meisterschule für das Konditorenhandwerk präsentieren angehende Konditormeisterinnen und -meister kunstvoll gestaltete Schautorten. Im Mittelpunkt stehen dabei handwerkliche Präzision, Materialkenntnis und Gestaltung. Ein Teil der ausgestellten Torten wird im Rahmen der Torten-Tombola verlost. Auch auf der Kochbühne wird die süße Kunst gelebt mit Tortenbäckerin Andrea Lanziner, bekannt aus der TV-Show “Das große Backen”. Ihre Kreationen machen Lust auf Ostern: Eierlikörtörtchen, Pistazientorte mit Himbeeren und Mascarpone-Sahne-Creme oder Osterkörbchen aus Blätterteig.

Schlemmen nach Herzenslust an der Food-Truck-Wall

Kulinarisch geht es an der Food-Truck-Wall einmal um die Welt: von italienischer Pasta über taiwanesische Gua Baos, koreanisches Fried Chicken und kubanische Bowls bis hin zu Schnitzelburgern, Lachsbrötchen und veganen Spezialitäten. Gemütliche Verweilzonen laden dazu ein, das Gekostete wirken zu lassen: Genuss und Geselligkeit im Einklang.

