FOOD & LIFE: Ein Fest der Sinne im Herbst 2024

Geführte Probiertouren, Kreationen aus der Food-Innovationsszene, Weihnachtsbäckerei und kulinarisches Verwöhnprogramm: Die FOOD & LIFE in München startet im Herbst 2024 mit neuen Genusserlebnissen.

Vom 27. November bis 1. Dezember 2024 bietet die FOOD & LIFE auf dem Messegelände München eine Vielzahl an kulinarischen Highlights. Über 200 Aussteller präsentieren handwerklich hergestellte Köstlichkeiten aus europäischen Regionen. Auf der Kochbühne erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit prominenten Köchen und aufregenden Kochshows. Eine besondere Neuerung ist die Probiertour über die FOOD & LIFE mit dem Weis(s)er Stadtvogel. Diese kulinarische Führung durch die Messehalle bietet außergewöhnliche Probierstationen. Die Teilnehmer erhalten Hintergrundinformationen zu Produzenten und Herstellungsverfahren und können an verschiedenen Stationen regionale Delikatessen probieren. Eine Vielzahl kulinarischer Neuentdeckungen macht diese Tour zum Erlebnis für alle Sinne. Die Führungen können hier gebucht werden.

Doppelter Heimvorteil

Auf der FOOD & LIFE vereinen viele Aussteller regionale Herstellung und heimische Zutaten. Von Backwaren über Käse- und Wurstspezialitäten bis hin zu Gewürzen und Drinks prägen lokale Rohstoffe und traditionelles Handwerk die Vielfalt der Messe. Saisonale und regionale Lebensmittel aus fairer und ökologischer Produktion sowie artgerechte Tierhaltung: Diese sollten für alle erschwinglich sein. Der Münchner Ernährungsrat engagiert sich aktiv für dieses Ziel und informiert das Messepublikum an seinem Stand über seine Projekte. Slowfood München ist ebenfalls vertreten und lädt dazu ein, die Vielfalt regionaler Lebensmittel zu entdecken. Hier erfahren Besucher, wie wichtig es ist, saisonal und regional einzukaufen, und wo sie diese Produkte finden können. Zudem stellt Slow Food seltene, regionale Spezialitäten wie Ismaninger Kraut, Produkte vom Murnau-Werdenfelser Rind und Alblinsen vor – köstliche Beispiele, wie diese Lebensmittel die Vielfalt unserer Ernährung bewahren.

Neue Genusserlebnisse von Food-Startups

In der „FOOD START.up Area“ stellen 20 Newcomer der Food-Szene ihre innovativen Ideen vor. Unter den teilnehmenden Start-ups werden die „Foodchanger 2024“ von einer Fachjury gekürt. Die Verleihung des Awards findet am Samstag, den 30. November um 11 Uhr auf der Bühne statt. Erfolgsstorys wie die von Möhrengrün zeigen, wie kreativ und erfolgreich die jungen Unternehmer sind. „Wie mein vegetarisches Hack schmeckt, sieht der Verbraucher nicht auf der geschlossenen Packung. Auf der FOOD & LIFE haben Interessenten die Möglichkeit zu probieren und sich selbst von der Qualität der Produkte zu überzeugen“, sagt Albrecht von Schultzendorff, Gründer des Start-ups Möhrengrün. „Als ich mich vor zwei Jahren auf der „FOOD START.up Area“ der Öffentlichkeit zum ersten Mal vorstellte, war mein neues Produkt sehr schnell ausverkauft. Damit hatte ich nicht gerechnet“, ergänzt er. Seitdem freut sich der Münchner auf kontinuierlich großen Zuspruch seitens der Verbraucher – und nimmt an der kommenden FOOD & LIFE als Aussteller selbstverständlich wieder teil.

Programm-Highlights der Kochbühne

Auch auf der Kochbühne erwartet die Besucher ein vielfältiges kulinarisches Verwöhnprogramm: Veronique Witzigmann, Tochter des Sternekochs Eckart Witzigmann und Expertin für Süßes, präsentiert am 27. und 28. November Geheim-Tricks aus ihrem aktuellen Buch. Am 1. Dezember lädt Angela Barzen mit ihrem Live-Podcast BIG PICTURES dazu ein, inspirierende Geschichten mutiger Menschen zu entdecken. Food-Nomadin Antje de Vries wird ihre Reise als Expertin für nachhaltige Küche teilen und anschließend live ihre Kochkünste demonstrieren. Am 27. November entführt Kabarettistin Luise Kinseher alias Mama Bavaria gemeinsam mit dem Hobbykoch und Autor Imraan Safi das Publikum auf einen kulinarischen Streifzug durch die afghanische Landesküche, während Safi von seiner Flucht und seinen traditionellen Rezepten erzählt. Die bayerischen Landfrauen präsentieren in drei Shows am 27. und 29. November, sowie am 1. Dezember ihre köstlichen Rezepte aus regionalen Zutaten und geben Einblicke in die heimische Landwirtschaft.

Wichtige Informationen zur Messe

Vom 27. November bis 1. Dezember 2024 findet die FOOD & LIFE in der Halle A4 auf dem Messegelände München statt. In den benachbarten Hallen zeigt die parallel stattfindende Heim+Handwerk alles rund ums Wohnen, Lifestyle und Handwerk. Die Messen sind täglich von 9:30 bis 18:00 Uhr geöffnet und über den Eingang Ost zu erreichen. Online-Tickets kosten 15 Euro (vor Ort 18 Euro) bzw. 9 Euro (vor Ort 12 Euro) mit Ermäßigung für z.B. Schüler, Studenten und Rentner. Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt. Ermäßigte Nachmittagstickets gibt es ab 15 Uhr für 7 Euro (vor Ort 9 Euro). Die Tickets sind ab Oktober online erhältlich unter http://food-life.de/tickets. Weitere Informationen unter https://www.food-life.de/