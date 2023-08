Foodsharing-Kühlschränke in Nachbarschaftstreffs

Weniger Abfälle in München: Dafür setzt sich die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat ein. In Nachbarschaftstreffs oder ähnlichen Einrichtungen soll es deshalb möglich sein, Foodsharing-Kühlschränke aufzustellen und dort Lebensmittel zu retten.

Noch immer werden viel zu viele Lebensmittel weggeworfen, obwohl man sie eigentlich essen könnte. In WhatsApp-Gruppen und Apps haben sich bereits viele Münchner*innen organisiert, um Nahrungsmittel zu tauschen und zu retten. Gerade für Menschen mit geringem Einkommen ist das eine gute Möglichkeit, günstig an Essen zu kommen.

Die SPD/Volt-Fraktion will dieses Angebot nun erweitern. Nachbarschaftstreffs und andere Initiativen sollen künftig Kühlschränke aufstellen dürfen, um Nahrungsmittel bis zur Weitergabe so frisch wie möglich zu halten. Damit die oft ehrenamtlich engagierten Essensretter*innen mit gutem Gewissen und möglichst risikofrei ihrer Arbeit nachgehen können, hat die SPD/Volt-Fraktion auch logistische Unterstützung bei praktischen und rechtlichen Fragestellungen, etwa Haftungsfragen, beantragt.

Dazu sagt Kathrin Abele, sportpolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion:

„Der beste Müll ist der, der erst gar nicht entsteht. Deshalb wollen wir, dass so wenige Lebensmittel wie möglich weggeworfen werden, In München haben wir eine gut organisierte Lebensmittelrettungs-Szene. Doch gerade Ehrenamtliche brauchen organisatorische Unterstützung, etwa bei Haftungsfragen. Die wollen wir mit Foodsharing-Kühlschränken in Nachbarschaftstreffs nun geben.“