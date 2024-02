Footloose – Das Musical vom 05.03. – 17.03.24 Deutsches Theater München

Der Kultfilm aus den 80ern erobert die deutsche Bühne. In Footloose – Das Musical treffen atemberaubende Tanznummern auf einen Oscar-nominierten Soundtrack und eine mitreißende Geschichte voller Nostalgie. Kein Fuß bleibt still, Mitfiebern und Mitsingen ist angesagt, wenn der rebellische Teenager Ren mit tatkräftiger Unterstützung von der Bomont-Jugend frischen Wind in die spießige Kleinstadt bringt. Kulthits wie „Holding out for a hero“, „Almost Paradise“, „Let’s hear it for the boy“ und natürlich der Titelsong „Footloose“ lassen das ausgelassene Lebensgefühl der 80er Jahre wieder aufleben.

Ein Leben ohne Tanz und Musik? Unvorstellbar für den jungen Ren McCormack. Doch als seine Eltern sich scheiden lassen und er mit seiner Mutter in die konservative Kleinstadt Bomont ziehen muss, ändert sich sein Leben drastisch, denn in der bibeltreuen Gemeinde sind Rockmusik, Alkohol und Tanzen strikt verboten. Damit will sich Ren jedoch nicht abfinden. Schnell hat er die Jugend des Städtchens auf seiner Seite und versucht, gegen Verbote und Engstirnigkeit vorzugehen – zunächst ohne Erfolg.

Es dauert nicht lange, bis der musikbegeisterte Neuling mit der strengen Moral des tonangebenden Reverend Shaw Moore in Konflikt gerät. Wo Rockmusik die Sinne verwirrt, sind Drogen- und Alkoholmissbrauch die teuflische Folge – so die Überzeugung des Reverend seit dem tragischen Unfall seines Sohns. Doch so leicht lässt sich die neu entfachte Leidenschaft der Jugend nicht bremsen. Als Ren sich schließlich ausgerechnet in Moores rebellische Tochter Ariel verliebt, läuft der Wettstreit zwischen den zwei Welten auf einen packenden Höhepunkt zu.

Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Erst 1980, nach fast hundert Jahren strenger Verbote, konnten sich die Schüler der High School in Elmore City, Oklahoma, das Recht erkämpfen, tanzen zu dürfen und einen Ball auszurichten.

1984 kam der Film „Footloose“ in die Kinos. Kevin Bacon tanzte gegen Spießertum und überkommene Moralvorstellungen an, für den jungen Schauspieler der Durchbruch. Im Jahr 1998 feierte dann die Musical-Fassung von Footloose Premiere am Broadway in New York und begeisterte dort das Publikum in über 700 Vorstellungen. Von Ungefähr kommt die überwältigende Resonanz natürlich nicht, denn das Stück bietet alles, was Fans an Musicals schätzen und lieben: ergreifende Songs, energetische Choreografien und natürlich eine aufregende Story.

In der deutschen Fassung wechseln sich deutsche Dialoge mit den bekannten Welt-Hits im englischen Original ab. 2024 geht Footloose – Das Musical auf Tournee und macht auch in München Station. Everybody cut loose!

