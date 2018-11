Forever Broadway – Die große Musical-Gala vom 25. Dez. bis 27. Dezember 2018 Gasteig, Philharmonie

Die schönsten Musical-Songs aus: Der König der Löwen, Hair, Das Phantom der Oper, Mamma Mia!, Cats, Elisabeth, Die Schöne und das Biest, Grease, Hello Dolly!, My Fair Lady, Evita, Singin’ in the Rain, Tarzan u.v.a.

Alle großen Musicals enthalten einen oder gleich mehrere dieser Songs, die man am liebsten immer wieder hören möchte. In „Forever Broadway“ treffen nach dem großen Erfolg vom letzten Jahr nun erneut die schönsten Musical-Klassiker in einer mitreißenden Gala aufeinander: Mutige Helden, charmante Charaktere, verliebte und verlorene Seelen bevölkern diese glitzernde Märchenwelt. Stimmgewaltige Solisten, Chor und Tänzer lassen mit hinreißenden Songs den Broadway mitten in München auferstehen. Hier besingt die Katze Grizabella in „Memory“ ihre glamouröse Vergangenheit, folgt man dem „König der Löwen“ Simba in die gleißende Sonne Afrikas, dem „Phantom der Oper“ in die Nacht der Pariser Katakomben und wird angesteckt vom Rock ’n’ Roll-Fieber der 1950er Jahre. So umfassend die Bandbreite des Musicals, so zeitlos seine Themen: „Forever Broadway“ lässt die Gattung Musical in einer großen Gala hochleben und feiert ihre schönsten Hits. Zu Weihnachten wird die Philharmonie zum hochkarätigen Mittelpunkt der Musicalwelt mit großen Gefühlen. Als besondere Gäste begrüßt die opulent ausgestattete Gala die Musical-Stars Dorothea Baumann und Oedo Kuipers, die u.a. in den Hauptrollen des Musicals „Ludwig 2“ als Kaiserin Elisabeth und König Ludwig II. für Furore sorgten.

Solisten, Orchester und Tänzer des Budapester Musical- und Operettentheaters sowie die Musical-Stars Oedo Kuipers & Dorothea Baumann.

Tickets unter: www.muenchenticket.de