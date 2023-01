Forschung zum Mitmachen: Hellabrunn unterstützt und ruft zur Teilnahme an der „Stunde der Wintervögel“ auf

Vom 6. bis 8. Januar geht die größte wissenschaftliche Mitmachaktion in Deutschland in die dreizehnte Runde. Bei der „Stunde der Wintervögel“ rufen der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der bayerische Partner, der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV), alle Naturfreunde dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu zählen. Egal ob am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park – jeder gemeldete Vogel zählt.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und verbreitete Vogelarten wie Spatzen, Finken, Meisen und Rotkehlchen. Da bei der Vogelbeobachtung im Winter eher vergeblich auf den Gesang von Vögeln gewartet wird, ist die Bestimmung hinsichtlich der äußerlichen Kennzeichen sehr wichtig, um die betrachtete Art richtig identifizieren zu können. Dazu gehören Größe, Gestalt und die Färbung des Gefieders. Der NABU und der LBV haben zur „Stunde der Wintervögel“ eine Übersicht zu 35 typischen Arten zusammengestellt. Neben besonders häufigen Wintervögeln wie der bekannten Amsel oder dem Rotkehlchen, gehören dazu auch Invasionsvögel. Diese Arten, zu denen der Bergfink, der Erlenzeisig und der Seidenschwanz gehören, ziehen in manchen Wintern in großer Zahl aus Nordeuropa in südlichere Gebiete.

Wissenschaftliche Forschung, bei der jeder mitmachen kann

Auch Menschen ohne wissenschaftlichen Hintergrund können sich an dieser ehrenamtlichen Forschung beteiligen und wichtige Daten zusammentragen. Je mehr Menschen mitmachen, umso aussagekräftiger sind die Ergebnisse, die später von den Expertinnen und Experten ausgewertet werden. Mit einer großen Beteiligung können schleichende Veränderungen innerhalb der Vogelwelt besser erkannt werden. Wie man an dem Projekt teilnehmen kann, wie jeder zum Artenkenner werden kann und welche „Wintervögel“ es zu entdecken gibt, erklären der NABU und LBV unter: https://www.lbv.de/mitmachen/stunde-der-wintervoegel/

Gemeinsam für die Natur – Unterstützung aus dem Tierpark Hellabrunn

Die Naturschutz AG des Tierparks ist ein Team aus den Bereichen der Tierpflege, Gärtnerei, Zoologie, Umweltbildung, Werkstatt und der Tierparkschule und setzt sich für den Ausbau des Naturschutzes auf dem Tierparkgelände ein. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört es zu bestimmen, welche heimischen schützenswerten Tiere und Pflanzen in Hellabrunn vorkommen. Neben der Vogelzählung, der Nistkästen-Reinigung und der Herstellung neuer Insekten-Nisthilfen gehört auch die Betreuung von Hummelpensionen zu den Schwerpunkten der Naturschutz AG.

Für Vorstand und Tierparkdirektor Rasem Baban ist die Unterstützung der „Stunde der Wintervögel“ ein wichtiger Beitrag: „Für den Tierpark ist Umweltschutz etwas, das jeder Einzelne tun kann. Vor allem diese bürgerwissenschaftliche Mitmachaktion ist eine wunderbare Möglichkeit für alle Vogel- und Naturbegeisterten, sich aktiv für den Naturschutz vor der eigenen Haustür einzusetzen. Der NABU und der LBV machen es allen Interessierten dank umfassender Informations- und interaktiver Anschauungsmaterialien sehr einfach, sich zu beteiligen und einen wichtigen Beitrag zu leisten. Ich kann nur jeden dazu aufrufen, sich zwischen dem 6. und dem 8. Januar eine Stunde Zeit zu nehmen und Wintervögel zu zählen“.

Da die Stunde der Wintervögel immer an einem Wochenende stattfindet, können Kinder oder Schulklassen vom 9. bis zum 13. Januar 2023 bei der „Schulstunde der Wintervögel“ heimische Wintervögel spielerisch kennenlernen und zählen. Alle Informationen dazu hat der NABU unter https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/organisation/naju/kinder/15268.html zusammengestellt.