Forstenried: Fund einer Phosphorbombe aus dem 2. Weltkrieg

Am Mittwoch, 23.06.2021, gegen 08:30 Uhr, rief ein Spaziergänger über den Polizeinotruf bei der Münchner Polizei an und teilte mit, dass er in einem Waldstück in der Nähe der Waterloostraße in Forstenried einen verrosteten Metallkörper (Länge ca. 20 cm), der möglicherweise eine Bombe darstellen könnte, aufgefunden habe.

Daraufhin wurde eine Streife der örtlich zuständigen Polizeiinspektion 29 (Forstenried) an die Örtlichkeit entsandt. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeieinsatzkräfte feststellen, dass es sich tatsächlich um eine aus dem 2. Weltkrieg stammende Phosphorbombe handeln würde.

Daraufhin wurde der Auffindeort großräumig abgesperrt. Durch Spezialeinsatzkräfte des Polizeipräsidiums München konnte die Bombe entschärft, sichergestellt und entsorgt werden.

Der Polizeieinsatz, bei dem zu keiner Zeit Personen oder Gegenstände in Gefahr waren und der ebenfalls zu keinerlei Beeinträchtigungen der Öffentlichkeit führte, war gegen 09:30 Uhr wieder beendet.