Forstenried: Zwei Kinder und Vater bei Unfall verletzt

Forstenrieder Allee – Am frühen Mittwochvormittag wurden zwei Kinder sowie der Vater bei einem Unfall verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Münchner Kliniken transportiert.

Die beiden Mädchen im Alter von vier und sechs Jahren waren mit ihrem Vater zu einer Fahrradtour auf der Forstenrieder Allee unterwegs. Das jüngere der beiden Geschwister saß auf dem Kindersitz, der auf dem Fahrrad des Vaters montiert war. Das Rad der älteren Schwester war ein sogenannter Nachläufer, welcher hinter dem Fahrrad des Vaters fixiert war. Bei einem Nachläufer hat das Kind die Möglichkeit, eigenständig aktiv mitzutreten.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit einem Taxi, welches ebenfalls stadtauswärts unterwegs war. Als der erste Notruf die Rettungsleitstelle der Feuerwehr erreichte, ging diese von mehreren Verletzten aus. Für die Versorgung der Verunfallten wurden 3 Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Kindernotarzt alarmiert.

Nach einer ersten Versorgung an der Unfallstelle mussten die beiden Kinder mit mittelschweren Verletzungen in Münchner Kliniken eingeliefert werden. Der Vater wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

Die Polizei ermittelt die genauen Umstände des Unfallherganges.