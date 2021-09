Forstenried: Zwei Verletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind gestern Abend zwei Personen verletzt worden. Durch die Kollision wurden insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt.

Im Kreuzungsbereich der Drygalski-Allee und Springerstraße kam es zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw. Dabei wurde die Fahrerin eines Toyota mit ihrem Fahrzeug gegen parkende Autos geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls, wurde das Fahrzeug so demoliert, dass die 47-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeschlossen wurde. Die alarmierten Einheiten von Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um die verunfallte Toyota-Fahrerin sowie den 67 Jahre alten Lenker eines Porsche, der sein Fahrzeug selbständig verlassen konnte. Die Kräfte der Feuerwehr bereiteten unterdessen die technische Rettung der Frau vor. Nach der ersten medizinischen Versorgung wurde das Dach des Toyota entfernt, um die Patientin aus ihrem Fahrzeug zu retten. Sie wurde anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik zur weiteren medizinischen Behandlung transportiert. Der Lenker des Porsche wurden ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Straße komplett gesperrt. Im Anschluss musste die Fahrbahn von Betriebsstoffen und Fahrzeugteilen gereinigt werden. Zur Klärung des genauen Unfallherganges ermittelt die Polizei. Der Sachschaden an den fünf beschädigten Fahrzeugen kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.