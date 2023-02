Fortentwicklung des Gesamtkonzepts für das McGraw-Gelände

Staatsregierung schafft über 900 bezahlbare Wohnungen für München

Auf dem McGraw-Gelände in München sind bereits rund 700 günstige Wohnungen für Staatsbedienstete insbesondere der unteren Einkommensgruppen geplant und teilweise im Bau, die den Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt entlasten sollen. Der Ministerrat hat heute den Weg für bis zu 240 weitere bezahlbare Wohnungen in München freigemacht.



Nach intensiven Untersuchungen wird das Gesamtkonzept für das McGraw-Areal fortentwickelt. Die Polizei konzentriert ihre Nutzungen zukünftig auf dem Westareal des McGraw-Geländes, auch unter Einschluss der Polizeiinspektion 23. Das Grundstück der bisherigen Polizeiinspektion 23 soll zukünftig für den Wohnungsbau genutzt werden. Abhängig von der Klärung des Baurechts mit der Landeshauptstadt München können hier voraussichtlich bis zu 40 neue Wohnungen entstehen. Die denkmalgeschützte Halle 19 auf dem McGraw-Areal bleibt erhalten und wird weiter durch die Polizei genutzt werden. Dafür werden am Südlichen Oberwiesenfeld/Leonrodplatz rund 200 weitere Wohnungen entstehen können. Dort wird ein Grundstück, das bisher für eine Verwendung durch die Polizei reserviert war, nun der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim zur Verfügung gestellt.



Zusammen mit den teilweise bereits im Bau befindlichen 700 Wohnungen der Stadibau kann das anvisierte Ziel von 900 Wohnungen damit sogar übertroffen werden. Die große Stärke der staatlichen Wohnungsbaugesellschaften, auf Grundstücke des Freistaates zugreifen zu können, macht sich auf dem McGraw-Gelände und in dessen Umfeld für Mieterinnen und Mieter in München bezahlt.