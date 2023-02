Fotoausstellung „Mobilität für alle“ im Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW)

Das Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) zeigt in seinem Foyer in der Herzog-Wilhelm-Straße 15 ab Donnerstag, 2. März, 16 Uhr, die Fotoausstellung „Mobilität für alle“. Die Veranstaltung wird durch Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft, eröffnet. Die Ausstellung ist kosten- und barrierefrei zugänglich und kann bis einschließlich 28. April täglich zwischen 9 und 17 Uhr besucht werden.

Clemens Baumgärtner: „Der kommunale Nutzen unserer Mobilitätsangebote ist vielfältig. Sie sichern die mobile Teilhabe, leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Inklusion und bieten einen erweiterten Zugang zu Kulturstätten und Sehenswürdigkeiten. Zugleich werden ehemals langzeitarbeitslose Menschen über den Verleih- und Begleitservice durch öffentlich geförderte Beschäftigung qualifiziert.“

Der Bus und Bahn Begleitservice München sowie der Elektromobil-Verleih im Tierpark Hellabrunn und im Olympiapark sind eine kostenfreie Dienstleistung der Stadt für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Der Bus und Bahn Begleitservice wirkt seit 2016, der Elektromobil-Verleih ist im Tierpark Hellabrunn seit 2020 aktiv und im Olympiapark seit 2021. Synergieeffekte und eine Verzahnung der Unterstützungsangebote werden durch den Begleitservice zum Münchner Tierpark Hellabrunn oder zum Olympiapark gezielt verfolgt. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft setzt mit den Trägern Anderwerk GmbH und Katholischer Männerfürsorgeverein e. V. die Projekte in enger Abstimmung mit dem städtischen Behindertenbeirat um. Kooperationspartner sind die Münchner Verkehrsgesellschaft, das Jobcenter München, der Münchner Tierpark Hellabrunn und die Olympiapark München GmbH. Die Projekte werden durch das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) unterstützt. Teile der Ausstellung sind auch an anderen Standorten zu sehen: Werkraum „Einzelstück“ in der Georgenschwaigstraße 17 (2. bis 31. März), Adolf Mathes Haus-Laden in der Hans-Sachs-Straße 16 (3. bis 28. April) und in der Zentralverwaltung des Katholischen Männerfürsorgevereins in der Kapuzinerstraße 9D (2. bis 31. Mai). Die Ausstellung ist als Wanderausstellung angelegt und kann bei Interesse für weitere Standorte zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen sind abrufbar unter www.muenchen.de/mbq und unter www.muenchen.de/mobil-in-muenchen.