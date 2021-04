Franz Marc entdecken: Spurensuche auf dem Berg und im Tal

(Kochel am See) Auf der Terrasse der Staffelalm (1320 m), oberhalb von Kochel am See, genießt man dieselbe Ruhe und den Blick Richtung Alpen wie damals Franz Marc, der viele Sommer hier oben verbrachte. Die Landschaft des Zwei-Seen-Landes inspirierte den sensiblen Beobachter zu Zeichnungen, Aquarellen und Ölskizzen.

Im Inneren der Alm hinterließ der Künstler zwei Wandmalereien. Erst 1996 wurden die in Vergessenheit geratenen Tierdarstellungen wieder freigelegt. Weitere Originalschauplätze, die Franz Marc zu seinen farbenprächtigen Bildern inspirierten, gibt es unten im Tal zu entdecken. Via App sind Kunstinteressierte auf acht Stationen ganz nah am Leben und Wirken des Malers sowie der Künstlergruppe Blauer Reiter unterwegs – offline, kostenfrei und mit vielen Hintergrundinfos. Noch tiefer in die avantgardistische Kunstwelt der Region am Kochelsee und Walchensee taucht man im Franz-Marc-Museum ein. Mehrere 100 Werke des Malers und Bildhauers werden dort in wechselnden Präsentationen gezeigt, immer in Verbindung mit anderen Künstlern. Kunst und Natur stehen auch hier im Dialog: Denn das über dem Kochelsee gelegene Museum bringt die Landschaft in den Raum und verbindet so den expressionistischen Blick von damals mit dem Heute. www.zwei-seen-land.de