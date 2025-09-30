Französischer Wiesngast mit Falschgeld unterwegs

Am Montag, 29.09.2025, gegen 12:30 Uhr, befand sich ein 39-jähriger, französischer Wiesngast in einem Festzelt. Er bestellte bei zwei verschiedenen Bedienungen jeweils Getränke und bezahlte jeweils mit einem 50-Euro-Schein.

Dies kam den Angestellten seltsam vor. Eine genaue Überprüfung der Geldscheine ergab, dass es sich bei diesen um Falschgeld handelte.

Die verständigten Einsatzkräfte verbrachten den 39-Jährigen zur Wiesnwache. Bei seiner anschließenden Durchsuchung konnten mehrere weitere gefälschte 50-Euro-Scheine aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers des 39-Jährigen konnte weiter ein Betrag von mehreren tausend Euro Falschgeld aufgefunden werden.

Der 39-Jährige wurde wegen gewerbsmäßiger Geldfälschung und Inverkehrbringen von Falschgeld angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird er zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.