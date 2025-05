Frau bei Brand verletzt – Sendling

Bei einem Brand einer Matratze in einer Wohnung in Sendling ist eine 61-jährige Frau verletzt worden. Sie wurde in eine Klinik transportiert.

Ein Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Drachenseestraße bemerkte Brandgeruch und konnte zusätzlich einen Rauchwarnmelder hören. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr über den Notruf 112. Die Integrierte Leitstelle schickte Einheiten der Feuerwehr nach Sendling.

Bei Eintreffen zeigte der Anrufer den Einsatzkräften die Wohnung, aus welcher der Rauchwarnmelder zu hören war. Gewaltsam verschafften sich die Feuerwehrleute Zutritt zur Wohnung. Im Schlafzimmer fanden sie die 61-jährige Bewohnerin und brachten sie ins Freie. Dort wurde sie von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht und anschließend mit einer Rauchgasvergiftung in eine Münchner Klinik transportiert. Derweilen wurde eine brennende Matratze von einem Atemschutztrupp abgelöscht und nach draußen gebracht. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Wohnung entraucht.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.