Frau mit pistolenähnlichen Gegenstand im Treppenhaus – Zahlreiche Polizeistreifen im Einsatz

Am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 11:20 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus am Stiftsbogen zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine Anwohnerin verständigte den Polizeinotruf 110, dass eine 53-jährige Bewohnerin des Anwesens, mit deutscher Staatsangehörigkeit, mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand im Treppenhaus stand.

Aufgrund dessen begaben sich zahlreiche Polizeistreifen zum Einsatzort. Ausgerüstet mit entsprechender Schutzausstattung und Bewaffnung betraten die Polizeibeamten das Mehrfamilienhaus und suchten dieses nach der 53-Jährigen ab. Kurze Zeit später konnte sie im Anwesen angetroffen werden.

Bei ihr konnten eine Reizgaspistole, eine entsprechende Reizgaskartusche und mehrere Pfeffersprays aufgefunden und sichergestellt werden. Da sie psychisch auffällig auf die eingesetzten Polizeibeamten wirkte, wurde Rücksprache mit dem Gesundheitsreferat der Landeshauptstadt München gehalten. Dabei konnten keine Gründe für eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung festgestellt werden. Nach eindringlicher Belehrung durch die vor Ort befindlichen Polizeibeamten wurde die 53-Jährige wieder entlassen.

Gegen sie werden nun Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz geführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 25.