Frauen-Nacht-Taxi: Stadtrat beschließt höheren Zuschuss

Der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats hat heute eine Anpassung der Förderung für das Frauen-Nacht-Taxi beschlossen. Der Zuschuss pro Fahrt wird ab 1. Januar 2024 von fünf Euro auf zehn Euro erhöht. Das Kreisverwaltungsreferat wurde zudem beauftragt, zusammen mit dem IT-Referat eine digitale Variante des Gutscheins zu entwickeln. Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller-Gradl: „Das Frauen-Nacht-Taxi bietet Frauen* zwischen 22 und 6 Uhr einen Zuschuss für Taxifahrten. Diese Maßnahme trägt zur Sicherheit und Mobilität in den Nachtstunden bei. Mit der Anhebung des Förderbeitrags streben wir eine erhöhte Nutzung und Bekanntheit des Angebots an. Unser Ziel ist es, dass mehr Frauen* von diesem Angebot erfahren und es in Anspruch nehmen, um so ein selbstbestimmtes und sicheres Nachtleben in der Stadt zu fördern.“

Die Gutscheine für das Frauen-Nacht-Taxi sind im Foyer des Kreisverwaltungsreferates, in den Sozialbürgerhäusern, bei der Gleichstellungsstelle sowie in der Stadtinformation im Rathaus erhältlich. In Zukunft ist geplant, dass die Gutscheine auch in den Stadtteilbibliotheken abgeholt werden können. Es können maximal drei Gutscheine pro Person ausgegeben werden, wobei pro Fahrt nur ein Gutschein verwendet werden kann.

Hinweis: Mit Frauen* sind alle Frauen, trans*Frauen und non-binäre Personen mit dem Geschlechtseintrag „divers“ bezeichnet.