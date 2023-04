Frauenhausplätze in München werden weiter ausgebaut

Vor allem von Gewalt betroffene Frauen, die zudem an einer psychischen oder einer Suchterkrankung leiden, haben derzeit keine auf sie zugeschnittene Wohn- und Betreuungsmöglichkeit in einem Münchner Frauenhaus. Im ersten Halbjahr 2024 soll eine neue Einrichtung mit 20 Plätzen in Betrieb genommen werden. Die SPD/Volt-Fraktion wird sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass darüber hinaus weitere Frauenhäuser entstehen.

Bisher gibt es in München 78 Plätze in den Frauenhäusern, davon sind 76 Plätze für von Partnerschaftsgewalt betroffene Frauen und ihre Kinder und zwei weitere Plätze für Frauen, die anderweitig aus einer gewalttätigen Umgebung entkommen müssen. Der weitere Ausbau der Plätze in Frauenhäusern wird mit Vehemenz vorangetrieben. Die notwendigen Ressourcen hat der Stadtrat bereits zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der schwierigen Lage am Wohnungsmarkt bleiben die Frauen und ihre Kinder oft länger in Frauenhäusern als dies eigentlich notwendig wäre. Hier muss sowohl im Interesse der Frauen als auch im Hinblick auf die Wiederbelegung der Plätze die Vermittlung in Wohnraum noch verbessert werden. Die Vereine, die in München Frauenhäuser betreiben, leisten hier bereits hervorragende Arbeit. Kooperationsprojekte zwischen Stadt und Trägern, zum Beispiel das Haus am Domagkpark von Horizont e.V., sind der Weg in die Zukunft. Hier finden Frauen und Kinder in einem sicheren Umfeld und einer eigenen Wohnung Mut, Kraft und Unbeschwertheit wieder und können selbstbestimmt ein neues Leben aufbauen.

Dazu sagt Micky Wenngatz, SPD-Stadträtin und Vorsitzende der Gleichstellungskommission:

„Frauen in Not sicher unterzubringen und zu unterstützen, ist für uns selbstverständlich. Deshalb sind wir froh, jetzt neue Plätze in Frauenhäusern schaffen zu können. Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle die Rolle des Freistaats Bayern, der in der Pflicht wäre, die Städte bei der Finanzierung dieser Plätze verlässlich zu unterstützen, sich dieser Verantwortung aber weitestgehend entzieht. Umso mehr werden wir hier in München alles tun, um die Plätze in Frauenhäusern bedarfsgerecht auszubauen und Frauen und Kinder in schwersten Notsituationen die Perspektive auf ein besseres Leben zu ermöglichen.“