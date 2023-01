Freeride Contest im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Riskante Abfahrten und waghalsige Sprünge: Abseits präparierter Pisten zeigen Adrenalinjunkies am 4. Februar 2023 ihr Können.

Ein Erlebnis, wie es sonst nur die Profis haben, bietet das Open Faces 2023 am 4. Februar 2023, ein Tourstopp des Freeride World Qualifier im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. Die Freeride Zone am Wiedersberger Horn in Alpbach zählt zu den besten Freeride-Revieren in Tirol. Auch 2023 lockt der Open Faces Freeride Contest wieder zahlreiche Rider in das Gebiet, wo sie wichtige Quali-Punkte für die „Freeride World Tour“ sammeln.

Rasante Abfahrten durch das bis zu 45 Grad steile Tiefschnee-Terrain und actiongeladene Sprünge stehen auf dem Programm. Mit Start auf über 2.100 Metern kommt es darauf an, durch einen flüssigen Run, Technik und eine stylische Linie die Jury zu beeindrucken. Zu bewältigen ist ein 1-Stern-Wettbewerb in Kombination mit einem 2-Stern-Junior-Wettbewerb. Ab 10:00 Uhr geht es los. Der Wettbewerb dauert bis 14:00 Uhr und wird am Wiedersberger Horn nahe der Bergstation der neuen Hornbahn 2000 ausgetragen. Von dem neuen Aussichtsturm “Top of Alpbachtal” an der Bergstation hat man nicht nur einen traumhaften 360° Ausblick auf die umliegende Bergwelt, sondern auch freie Sicht auf die spektakulären Abfahrten.

Die Sprünge und Rides der Teilnehmer werden am 4. Februar ab 10:00 Uhr über eine riesige LED-Wand an der Wiedersberger Alm, im Zielbereich der Freeride Strecke, übertragen. Bei ausgelassener Stimmung und Musik können die Zuschauer ihre Favoriten anfeuern. Auf mehreren TV-Kanälen wird das Event live übertragen.

Chance für Contest-Einsteiger

Der Contest zählt zu einer Reihe an Freeride-Events, die unter dem Dach der „Freeride World Qualifier“ (FWQ) zur Qualifizierung für die Freeride World Tour in verschiedenen Skigebieten ausgetragen werden. Jedes Event wird mit 1- bis 4- Sternen gewertet, die dem Können der Rider entsprechen und die Teilnehmer auf der FWQ-Rangliste positionieren. Der 1-Stern- „Freeride World Qualifier“ bietet beste Voraussetzungen für alle Contest-Einsteiger.