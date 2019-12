Frei.Wild mit fünftem Nummer-1-Album in den Offiziellen Deutschen Charts

Akustik-Platten sind 2019 ziemlich angesagt. Und nach Udo Lindenberg („MTV Unplugged 2 – Live vom Atlantik“), Santiano („MTV Unplugged) und den Toten Hosen („Alles ohne Strom“) zieht jetzt ein weiterer Act auf dem Thron der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, den Stecker. Mit ihrem neuesten Streich „Still II“ verdrängt die Südtiroler Rockband Frei.Wild nicht nur Lindemann („F & M“) an die vierte Stelle, sondern feiert auch die fünfte Spitzenplatzierung ihrer Karriere. Dafür konnten Philipp Burger & Co. einen „Nummer 1 Award“ entgegennehmen.

2019 ist auch ein Abschiedsjahr für Künstler wie Runrig („The Last Dance – Farewell Concert“), RAF Camora als Solo-Interpret („Zenit“) und nun EAV. „1000 Jahre EAV Live – Der Abschied“, ein Mitschnitt ihres allerletzten Konzertes aus der Wiener Stadthalle, beschert der österreichischen Kultgruppe auf Rang drei den dritten Podestplatz in ihrer über 42-jährigen Bandgeschichte.

Pünktlich zum Nikolaustag geht es in der Hitliste schon richtig weihnachtlich zu. Insgesamt acht Festtagsalben sind dabei, u. a. „The Christmas Present“ (Robbie Williams, zwei), „Sing meinen Song – Die Weihnachtsparty, Vol. 6“ (17) sowie „Die 30 besten Weihnachts- und Winterlieder“ (Simone Sommerland, Karsten Glück & Die Kita-Frösche, 25).

Noch mehr Weihnachtsstimmung kommt bei den Singles auf, wo 17 Titel für eine besinnliche Stimmung sorgen. „All I Want For Christmas Is You“ (Mariah Carey, sechs) und „Last Christmas” (Wham!, zehn) schauen sogar bereits in der Top 10 vorbei.

An der Spitze konstatiert HipHop-Superstar Capital Bra: „Der Bratan bleibt der Gleiche“. Es ist sein 19. Nummer-1-Hit binnen eineinhalb Jahren. Tones And I („Dance Monkey“) und Apache 207 („Roller“) holen die weiteren Medaillen.

Die Top 100 der Offiziellen Deutschen Single- und Album-Charts werden freitags ab 18 Uhr www.mtv.de veröffentlicht.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.