Freie Fahrt Richtung Italien über die Felbertauernstraße

er Plöckenpass bleibt dieses Jahr gesperrt, auf Brenner- und Tauernautobahn gibt es 2024 diverse Baustellen – Staus sind also vorprogrammiert. Wer das umgehen möchte, fährt über die Felbertauernstraße, die von Mittersill nach Matrei in Osttirol führt, und Cortina an die italienische Adria. Der Weg über den Alpenhauptkamm zeichnet sich durch sein schönes Panorama aus: Es geht vorbei an der Kulisse des Nationalparks Hohe Tauern mit Dutzenden Dreitausendern. Da die Strecke zu mehr als 50 Prozent dreispurig ausgebaut ist, können Genussfahrer bequem überholt werden. Die Route ist nämlich besonders für Camper interessant, weil bei der Maut kein Unterschied zwischen Pkw, Wohnmobil, Camping-Bus oder -Gespann gemacht wird. Es geht für alle Pkws – ohne zusätzliche Autobahngebühr – über die Ausfahrt Kufstein Süd. Die einfache Fahrt kostet 13,50 Euro, wer sich vor Beginn der Reise ein ADAC-Vorteilsticket kauft, zahlt hin und zurück 24 Euro. Links und rechts des Alpenhighways liegen übrigens zahlreiche sehenswerte Ziele: Ideal für eine Rast ist z. B. das autofreie Gschlösstal nahe der Mautstelle, mit großem Parkplatz, Foto-Motiven und Gasthäusern, teilweise mit Großvenedigerblick. Also gerne Blinker setzen und vom Weg abkommen. www.felbertauernstrasse.at