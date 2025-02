Freier Eintritt für kostümierte Kinder am Faschingsdienstag im Hellabrunn

Am 4. März 2025 soll es bunt werden im Münchner Tierpark – deshalb spendiert Hellabrunn am Faschingsdienstag allen verkleideten Kindern am Isar- oder Flamingo-Eingang den Eintritt.

Die mehr als 500 exotischen und heimischen Tierarten freuen sich auch an diesem Tag über viele kleine Gäste, die sich als Papagei, Clownfisch oder auch als Ritter, Dinosaurier oder Einhorn verkleiden und Hellabrunn mit seiner Vielfalt an Leben entdecken möchten. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Alle kostümierten Kinder bis 14 Jahre erhalten an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr freien Eintritt.

Außerdem veranstaltet das Tierparkrestaurant von Marché Mövenpick am Rosenmontag, den 3. März 2025, ein exklusives Frühstück. Das Frühstück kostet 24,90 € pro Person. Kinder bis 110 cm sind eingeladen, für Kinder bis 140 cm wird der halbe Preis berechnet. Weitere Infos und Reservierungen: www.hellabrunn.de/zooshops-gastronomie