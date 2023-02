Freier Eintritt für kostümierte Kinder am Faschingsdienstag im Tierpark Hellabrunn

In München herrscht Faschingsfieber. Vom närrischen Treiben auf dem Marienplatz und allen anderen Straßen und Plätzen lässt sich auch Hellabrunn anstecken! Am Dienstag, den 21. Februar spendiert der Tierpark Kindern bis 14 Jahren in Kostümierung am Isar- oder Flamingo-Eingang den Eintrittspreis.

München mag´s närrisch! Da macht der Tierpark Hellabrunn keine Ausnahme und feiert die fünfte Jahreszeit mit kostenfreiem Eintritt für kostümierte Kinder. Am kommenden Faschingsdienstag haben Kinder bis 14 Jahre am Isar- oder Flamingo-Eingang freien Eintritt. Einzige Voraussetzung: eine erkennbare Kostümierung!

Die mehr als 500 exotischen und heimischen Tierarten freuen sich auch an diesem Tag über viele kleine Gäste, die sich als Tiger, Dinosaurier oder Papagei verkleiden und Hellabrunn mit seiner Vielfalt des Lebens entdecken möchten. Tierische Verkleidungen sind natürlich kein Muss; der Tierpark Hellabrunn heißt alle kostümierten Kinder willkommen. Der freie Einlass für Kinder mit Kostüm gilt ganztägig von 9.00 bis 17.00 Uhr (letzter Einlass: 16.30 Uhr).

Hellabrunn freut sich auf Euch!