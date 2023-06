Freiham: Tragischer Unfall im Fitnessstudio

Bei seinem Training ist ein etwa 40-Jähriger schwer verletzt worden. Am Montagmorgen trainierten ein Mann und seine Frau in einem Fitnessstudio.

Während seine Frau in einem anderen Bereich des Studios aktiv war, führte der Mann seine Übungen an Geräten in der Nähe einer Fensterfront durch.

Aus unbekannter Ursache löste sich plötzlich ein Fenster und traf den Trainierenden so schwer, dass er bewusstlos liegen blieb. Anwesende eilten sofort zur Hilfe und setzten einen Notruf ab.

Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr München versorgten den Verunfallten medizinisch. Der Rettungshubschrauber Christoph 1 überflog gerade die Einsatzstelle; sein Team wurde sofort zur weiteren Behandlung hinzugezogen.

Aufgrund des Verletzungsmusters des Unfallopfers wurde er mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gebracht. Im Anschluss transportierte ihn das Rettungsdienstpersonal in den Schockraum einer Münchner Klinik. Seine Frau wurde in dieser Zeit durch Einsatzkräfte der Feuerwehr psychologisch betreut.

Der Unfallhergang wird durch die Polizei ermittelt.