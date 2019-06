Am Donnerstag, 27.06.2019, gegen 08:00 Uhr, erlitt ein 80-jähriger Dachauer in seinem Pkw Skoda an der Kreuzung Heidemannstraße / Lützelsteiner Straße einen Herzinfarkt und fuhr anschließend unkontrolliert gegen die Ampelanlage.

Die alarmierten Polizeibeamten führten unmittelbar nach Eintreffen an der Unfallörtlichkeit Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem 80-Jährigen durch und konnten ihn erfolgreich reanimieren. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.