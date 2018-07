Freimann: Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt; eine Person schwer verletzt

Am Mittwoch, 25.07.2018, gegen 09.40 Uhr, befand sich ein 23-jähriger Serbe mit seinem Kleintransporter VW auf dem Gelände einer Tankstelle und eines Schnellrestaurants am Frankfurter Ring. Der 23-Jährige beabsichtigte nach rechts auf den Frankfurter Ring abzubiegen. Der Frankfurter Ring weist in diesem Bereich mehrere Fahrspuren auf. Die äußerst rechte Fahrspur ist eine Rechtsabbiegespur in Richtung der Freimanner Bahnhofstraße.

Da der 23-Jährige jedoch dem Frankfurter Ring weiter folgen wollte, fuhr er direkt von der Ausfahrt auf den zweiten Fahrstreifen (Geradeausspur).

Zur gleichen Zeit fuhr eine 86-jährige Münchnerin mit ihrem Pkw Toyota auf den zweiten Fahrstreifen des Frankfurter Rings.

Der 23-Jährige übersah aus bislang nicht geklärter Ursache den Toyota der 86-Jährigen und stieß mit seiner rechten vorderen Front gegen das Heck des Kleinwagens. Infolge dessen wurde der Toyota nach rechts abgelenkt und kippte zur Seite.

Die 86-Jährige musste durch die hinzugerufenen Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend zur stationären Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Am Kleintransporter des 23-Jährigen entstand leichter, am Toyota erheblicher Sachschaden.

Durch den Unfall und die anschließende Aufnahme musste der Frankfurter Ring in westlicher Richtung für ca. eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen.