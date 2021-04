Freimann: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pedelecs und eines Polizeifahrzeugs

Am Samstag, 17.04.2021, gegen 19:25 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger aus München als Fahrer eines Pedelecs die Alfred-Arndt-Straße in südlicher Richtung. Dabei fuhr er auf ein uniformiertes Polizeifahrzeug zu, welches mittig auf der Fahrbahn anhielt und mittels entsprechendem Lichtsignalen, Zeichen zum Anhalten gab. Im weiteren Verlauf sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 16-Jährige fuhr mit seinem Pedelec direkt auf das stehende Polizeifahrzeug zu, wobei er ins Schlingern geriet und augenscheinlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. So kam er zu Sturz und das Pedelec stieß dabei unkontrolliert rutschend an den vorderen Stoßfänger des Polizeifahrzeugs.

Der 16-Jährige wurde nur leicht verletzt, so dass eine ärztliche Versorgung an der Unfallörtlichkeit nicht notwendig war.

Am Pedelec entstand ein nur leichter Sachschaden. Das Polizeifahrzeug wurde am vorderen Stoßfänger beschädigt.

Die Verkehrspolizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und die Ermittlungen übernommen.